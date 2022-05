Beautiful, anticipazioni italiane: Steffy e Finn, la verità sul test di paternità viene svelata!

Trame italiane Beautiful: anticipazioni su Steffy e sul vero risultato del test di paternità

Sulla reale paternità del figlio che – nelle attuali puntate italiane di Beautiful – Steffy Forrester porta in grembo, aleggia un finto mistero: la verità dietro al risultato del test è stata facilmente intuibile dall’inizio: è stato rivelato con puntualità che Vinny Walker lavora nel laboratorio dell’ospedale dove è stata fatta l’analisi, che ha una personale antipatia per John Finnegan e che, soprattutto, farebbe di tutto per l’amico Thomas Forrester.

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 3 maggio: Carter ama Zoe, ma lei l’ha deluso!

Più che la verità, insomma, ci si dovrebbe interrogare su quando l’ovvio verrà rivelato. Ebbene, accadrà prestissimo, già nei prossimi giorni. Il padre del bambino, in realtà, è proprio Finn, che scoprirà la verità insieme a Thomas quando quest’ultimo, sempre più sospettoso, affronterà direttamente Vinny in ospedale. Il medico si troverà per caso in laboratorio, quando lo stilista chiederà all’amico di essere sincero e Vinny, stavolta, non riuscirà a negare di aver falsificato i risultati del test di paternità. La conseguenza è che l’atmosfera tra i tre si farà incandescente!

Beautiful, trame italiane: Steffy e Finn, lieto fine

Armati della verità, Thomas e Finn correranno ad informare rispettivamente Hope e Steffy, con quest’ultima in procinto di partire per Parigi con Kelly. La ragazza, infatti, non intende permettere che Finn si sacrifichi per amore e l’unico modo per lasciarlo andare è fuggire all’estero, senza avvertirlo. Per Steffy è ingiusto costringere il dottore a stare accanto ad una donna che ha due figli dall’ex marito, un peso che in qualche modo adombrerebbe per sempre la loro vita di coppia, che Finn voglia ammetterlo o meno.

Allarmato dalle inaspettate intenzioni di Steffy, Finn riuscirà ad intercettarla e le rivelerà di essere il padre del bambino. A quel punto, per la coppia si aprirà il lieto fine, con il giovane medico che chiederà a Steffy di sposarlo e con la figlia di Ridge decisa a dare un colpo di spugna al passato: la ragazza staccherà dalla parete la gigantografia con Liam, gesto simbolico per dimostrare di essersi lasciata alle spalle l’ex e di volere una vita con il suo nuovo amore.

Beautiful, spoiler puntate italiane: Liam e Hope, la situazione non è rosea

Meno rosea, invece, sarà l’atmosfera per Liam e Hope: la verità, contrariamente a quanto il giovane Spencer si aspetterà, non renderà più facile il perdono da parte della Logan, la quale – nonostante il marito non aspetti un bambino da Steffy – si accorgerà di non riuscire a dimenticare seduta stante il tradimento subìto.

Per i due si aprirà una vera e propria separazione, con gran dolore di Brooke, che continuerà a spingere la figlia a riaccogliere il marito, tornando peraltro a preoccuparsi di Thomas. Nonostante il ruolo giocato da quest’ultimo per portare a galla la verità sul test di paternità, la Logan senior continuerà a non fidarsi e, anzi, il timore che ora il figliastro possa avvicinarsi ad Hope si farà più forte!

Con il concludersi di questa breve storyline, possiamo domandarci: a cosa è servita? Ebbene, a fornire un nuovo ostacolo a Liam e Hope Spencer e un movente per Vinny (che sarà determinato a rientrare nelle grazie di Thomas ad ogni costo). Saranno le premesse per un imprevisto e drammatico evento che minaccerà ancora una volta la felicità della coppia, proprio quando Hope sarà pronta a riaccogliere Liam…