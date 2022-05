Beautiful, anticipazioni 8 maggio: Thomas cerca risposte, Steffy delusa

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 8 maggio 2022

Zoe (Kiara Barnes) e Paris (Diamond White) continuano a confrontarsi: la modella esprime alla sorella tutto il risentimento accumulato negli anni e pretende che Paris presenti le dimissioni dalla Fondazione Forrester.

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 7 maggio: Thomas va al laboratorio di Vinny e…

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è delusa per il risultato del test di paternità, ma Ridge (Thorsten Kaye) è felice nel vedere che la figlia può contare comunque su Finn (Tanner Novlan).

Thomas (Matthew Atkinson) cerca risposte da un evasivo Vinny (Joe LoCicero) che, pur affermando di non aver manomesso il test di Finn, ritiene che per l’amico questa sia l’occasione giusta per avere Hope (Annika Noelle).