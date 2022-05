Trame puntate americane Beautiful: anticipazioni su Eric Forrester e Donna Logan

Nelle puntate americane di Beautiful c’è una nuova “storia di corna” che vede ancora al centro Eric Forrester. Stavolta, però, lo stilista non è il tradito, bensì colui che sta portando avanti una relazione clandestina! E l’amante altri non è se non la sua ex moglie Donna Logan!

Nel corso degli ultimi mesi, nei quali Eric e la sua legittima consorte Quinn Forrester sono apparsi in video molto raramente, gli autori ci avevano fatto credere come il sereno e la passione fossero tornati per la coppia: invece, non era vero niente! Infatti, contraddicendosi, gli sceneggiatori hanno rivelato una verità molto diversa, lasciando piccoli indizi… fino alla scottante rivelazione!

Beautiful, anticipazioni USA: tra Eric e Quinn le cose non vanno bene

La Fuller, infatti, ha di recente scoperto le nuove peripezie sentimentali di Carter Walton, suo ex amante, che ha da poco chiuso una frequentazione segreta con Paris Buckingham. L’avvocato, convinto dalla madre della ragazza, Grace (che non lo vede affatto di buon occhio), ha terminato la relazione proprio quando i due si erano dichiarati amore, spingendo la giovane a riconsiderare un impegno più serio con Zende ed esortandola a non rifiutare la proposta di matrimonio, qualora il designer gliel’avesse fatta.

Piuttosto sorpresa dalla nuova fiamma di Carter, di cui Quinn non ha molta stima (fu proprio grazie a Paris che Brooke riuscì a svelare la tresca tra la Fuller e Carter), la designer ha confidato al suo ex quanto la situazione continui ad essere stagnate tra lei ed Eric: come già accaduto in passato, l’uomo ha riaccolto la moglie con parole di perdono e promesse di un impegno per un roseo futuro, ma poi ha finito di nuovo per riservarle un atteggiamento distaccato (non certo glaciale come quello che spinse inizialmente Quinn tra le braccia di Carter, ma comunque meno intimo rispetto al passato).

Spoiler Beautiful, puntate americane: Eric, amore clandestino con Donna

“Passa quasi tutte le notti da solo nella dependance“, ha spiegato la Fuller, che apprezza di poter trovare in Carter un amico. In realtà, la scintilla tra i due sembra esserci ancora e forse sarebbe abbastanza forte da intiepidire il coinvolgimento dell’avvocato con Paris. Ma Quinn ha preso un impegno con Eric, rinunciando a quella vita nuova che Carter le aveva offerto. Insomma, troppo tardi per piangere sul latte versato.

Peccato però che Eric, intanto, avrebbe iniziato una frequentazione clandestina con Donna. L’uomo, infatti, si è congedato da una conversazione con Quinn per un impegno che si è rivelato essere con la nuova amante: i due sono stati mostrati a letto, in compagnia dell’immancabile bottiglia di miele a forma di orsetto!

Trame americane Beautiful: per Carter, le cose si complicano…

Con il passare degli episodi capiremo come sia iniziata e da quanto tempo vada avanti questa tresca, ma certamente la verità non farebbe piacere a Quinn, che era tornata con Eric pretendendo dal marito di essere una sua priorità: per questo motivo lo stilista aveva licenziato Donna e aveva pure deciso di tenersi a distanza da lei, dopo che proprio il magico tocco della Logan lo aveva “guarito” da un’impotenza.

Gli spoiler anticipano che ora Eric si sentirà in colpa per il tradimento, mentre un’ignara Quinn si preparerà ad un dono significativo nei confronti del marito…

Per quanto riguarda Carter, invece, il giovane avvocato continuerà a provare una forte spinta verso Quinn, ma le cose per lui potrebbero nuovamente complicarsi: Paris, infatti, deciderà di rivelare a Zende di aver frequentato Carter dopo aver deciso di rendere non esclusiva la loro relazione. Come la prenderà il figlio di Kristen Forrester?