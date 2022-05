Trame Beautiful americane: anticipazioni su Thomas, Bill e Deacon

Le anticipazioni per l’estate americana 2022 di Beautiful (ad occhio e croce autunno 2023 per le puntate italiane) segnalano nuovi amori all’orizzonte per tre scapoli della soap che, da tempo, fanno da “tappezzeria”. Sono tre uomini diversi che, tuttavia, hanno qualcosa in comune: aver passato molto tempo ad aspettare le attenzioni di donne già impegnate o che, più o meno chiaramente, hanno già messo in chiaro di non essere disponibili per loro. Parliamo di Deacon Sharpe, Bill Spencer e Thomas Forrester.

Se l’editore è da circa due anni in un limbo, in attesa che Katie Logan decida se tornare o meno con lui, Deacon è riemerso sulla scena ancora innamorato di Brooke Forrester. La Logan, in realtà, sembra essere un tallone d’Achille non soltanto per l’ex genero, ma anche per Bill. Il padre di Hope, negli anni trascorsi in prigione per il tentato omicidio di Quinn Forrester, ha capito di non aver mai dimenticato l’ex suocera, come in fondo gli sceneggiatori negli anni hanno affermato più volte: Brooke è “l’unforgettable”, colei che, una volta toccato un uomo, non è più dimenticabile, anche per uomini con cui – proprio come Deacon e Bill – ci sono stati inizialmente anni di reciproco disprezzo.

Beautiful, spoiler USA: quali saranno i nuovi amori di Deacon e Bill?

Deacon non ha fatto mistero di volere una nuova e stavolta legittima chance con Brooke, mentre Bill ha speso parole di supporto per la sua ex: entrambi, infatti, ritengono sia insensato ed esagerato che Ridge se ne sia andato di casa per il bacio con Sharpe, bacio che la moglie gli aveva tenuto nascosto. Il supporto mostrato dai due è stato riconosciuto in un dialogo tra Brooke e Hope, le quali hanno commentato come i due ex della Logan senior siano definitivamente “team Brooke”.

Brooke, tuttavia, cercherà di salvare il suo matrimonio e presto Ridge arriverà a prendere una decisione. Per Deacon e Bill, dunque, si renderà accessibile la donna che Ridge “scarterà”? Escludendo infatti un’improbabile carrellata di new entry femminili, da una parte potrebbe esserci un ritorno di fiamma con Brooke, mentre dall’altra un inedito avvicinamento proprio con Taylor?

News Beautiful, anticipazioni americane: Deacon prenderà “un nuovo percorso”

Chi andrà dall’una e chi dall’altra? E inoltre, per la psichiatra sarebbe una buona idea puntare su un altro ex della sua rivale? Parlando per ipotesi, infatti, una storia con Deacon partirebbe su presupposti traballanti visto che, di recente, l’uomo ha dichiarato: “Taylor è fantastica, ma non è Brooke Logan!”.

Nel comunicato ufficiale, gli spoiler riguardanti Deacon recitano: “Deacon prenderà un nuovo percorso e realizzerà di essere una brava persona. Troverà un amore quest’estate in un posto inaspettato“. Mentre le parole riservate al prossimo futuro di Bill sono state: “Bill avrà una storia quest’estate, con qualcuno che riteniamo essere piuttosto inaspettato. Bill è nel luogo giusto e nel momento giusto e userà il suo fascino, il suo potere e la sua buona sorte per lasciare un’impronta in questa storia in arrivo quest’estate“.

Beautiful, trame americane: nuovo amore anche per Thomas

Brad Bell, capo sceneggiatore e produttore di Beautiful, ha rilasciato anticipazioni anche per Thomas Forrester: pure il figlio di Ridge e Taylor, pare, starebbe per avere una reale chance in amore…

Thomas è un personaggio veramente complesso e sta cercando di migliorarsi. Troverà l’amore quest’estate e forse un amore maturo, in grado di portarlo ad un livello più alto, ad essere responsabile e maturo e di lasciarsi alle spalle le sue tattiche sporche.

In realtà, in mancanza di new entry, per il primogenito di Ridge la possibilità di scelta è ancora più scarsa rispetto a quella di Deacon e Bill: infatti bisogna togliere Taylor per ovvi motivi e, almeno ad oggi, anche la matrigna Brooke. Dato che Quinn e Donna sono già coinvolte in una trama, non resterebbe che Paris Buckingham, che tuttavia ha altri impegni nelle dinamiche di Beautiful quest’estate e che, in passato, aveva già respinto l’interesse dimostrato da Thomas. Dunque, qualche nuovo volto è in arrivo con la bella stagione?

Beautiful, spoiler americani: Bridget Forrester nuovo amore di… qualcuno?

Certo, resta anche Bridget Forrester, la quale, come già vi avevamo riportato, sarà coinvolta in una trama quest’estate e sarebbe accessibile a tutti e tre i single protagonisti di quest’articolo, anche Thomas. In fondo, se nulla ha vietato a Phoebe e Steffy di avere relazioni con lo zio-fratellastro Rick da ragazzine, nulla vieterebbe a Thomas di fare lo stesso con la zia-sorellastra Bridget. Staremo a vedere!