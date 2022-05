Beautiful, anticipazioni puntate italiane: Quinn, Zoe e la “trappola intestinale” per Paris

Trame italiane Beautiful: anticipazioni su Quinn, Zoe e Paris

Nelle puntate italiane di Beautiful delle prossime settimane, l’atmosfera continuerà ad essere parecchio tesa tra le sorelle Buckingham, con Zoe intenta a sfogare la sua frustrazione su Paris e a trovare proprio nella parente la causa di tutto ciò che, ultimamente, le è andato storto. La modella accuserà la consanguinea di aver volutamente sabotato la sua nuova vita a Los Angeles seguendo lo stesso modus operandi di sempre: Paris si insinua nelle sue cose, nelle sue amicizie, nelle sue relazioni e finisce per rovinare tutto!

Stando a Zoe, è stato proprio questo il motivo per cui lei in passato si è allontanata da casa, trovando snervante come la sorella si comporti da parassita con la sua esistenza: anche stavolta l’ha seguita fino a Los Angeles, si è piazzata nel suo posto di lavoro e ha iniziato ad avvicinare persone con le quali lei stava costruendo rapporti importanti, fino a provocare la fine della sua storia con Carter.

Beautiful, spoiler puntate italiane: gli “strani rumori” di Paris

Insomma, Zoe continuerà ad accusare Paris di aver permesso a Ridge di scoprire il suo flirt platonico con Zende e insisterà affinché Paris si dimetta dalla Fondazione Forrester. Ma, ancora una volta, Paris non si farà intimorire, ritenendo che Zoe sia soltanto arrabbiata con se stessa e si sfoghi su di lei.

Quinn Forrester, di fronte alle tensioni tra le due, deciderà di buttare benzina sul fuoco, suggerendo a Zoe una piccola vendetta. La designer, parlando alla modelle di una particolare miscela di polveri digestive usata da Eric per favorire l’attività intestinale, darà a Zoe l’idea di aggiungere il composto all’infuso di un’ignara Paris, proprio prima di un appuntamento con Zende. Gli effetti della mistura non si faranno attendere e, durante la romantica serata, l’atmosfera sarà “arricchita” in sottofondo dagli imbarazzanti rumori intestinali provenienti dalla pancia di Paris! Tutto ciò, tuttavia, non basterà a guastare la serata dei due ragazzi, che si avvicineranno sempre più.

Già all’indomani del sabotaggio, Zoe si sentirà in colpa per il tiro mancino e approccerà la sorella con una rinnovata serenità. Insomma, pace fatta tra le due, mentre Quinn si troverà presto coinvolta nella vita sentimentale di Zoe con conseguenze inimmaginabili…