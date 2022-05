Anticipazioni puntata Brave and beautiful di martedì 10 maggio 2022

Cesur e Suhan sono alla ricerca di Selma e scoprono che lei rientrerà a casa da Cuneyt la mattina dopo, per cui rimandano tutto al giorno successivo e intanto vanno a stare nell’unica stanza che hanno trovato disponibile.

L’intimità della stanza crea tra Cesur e Suhan l’occasione per parlare del loro bambino: a quel punto Suhan confessa a Cesur che non ha davvero abortito e gli chiede se rinuncerebbe alla sua vendetta per una famiglia con lei.

Cesur non risponde alla fondamentale domanda di Suhan.