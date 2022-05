Anticipazioni puntata Brave and beautiful di lunedì 23 maggio 2022

Mihriban pronuncia un discorso per candidarsi come sindaco. Riza ne approfitta per informare i cittadini che Tahsin gli ha donato l’hotel per risarcirlo di tutti gli anni passati in prigione per colpa di Adalet; ciò però fa arrabbiare tantissimo Tahsin, che gli aveva chiesto di tenere la notizia riservata.

Suhan rivela a Cesur che Tansin è molto malato e che non vivrà a lungo. Questa notizia sembra avere il potere di riavvicinare i due, ma nuovi dissidi sono già all’orizzonte e Cesur accusa Suhan di aver rovinato tutto liberandosi di loro figlio.

Cahide, nel corso del ricevimento per la candidatura di Mihriban, ascolta Selen che parla con estrema confidenza con Korhan e così fa una scenata pensando che sia la sua amante…