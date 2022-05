Anticipazioni puntata Brave and beautiful di lunedì 30 maggio 2022

Cesur apprende che Adalet è evasa e, per quanto tutti gli abbiano consigliato di non mettersi più nei guai, inizia la sua indagine per comprendere che fine abbia fatto la donna e per scoprire che cosa abbia in mano Riza per ricattare Tahsin e Suhan.

Serhat va a trovare Riza e scopre che ha dei graffi su una mano, ma l’uomo dice di avere un’amante “focosa”.

Tahsin svela a Cesur che Riza ha inviato la prova con cui lo ricatta ad una persona, rendendosi di fatto inattaccabile.

Bulent litiga con Mihriban e poi, intenzionato a chiudere con tutto quello che ha a che fare con i Korludag, chiede a Banu di sposarlo.

Sühan informa Korhan della malattia di Tahsin e gli chiede di cenare tutti insieme alla Tenuta per fare pace, ma la serata dà modo a Tahsin di fare una nuova sfuriata.

Rifat ottiene i tabulati telefonici di Riza e così trova l’uomo a cui ha inviato le prove per incastrare Tahsin.