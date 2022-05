Brave and beautiful, anticipazioni dal 30 maggio al 3 giugno 2022

Anticipazioni settimanali puntate Brave and beautiful da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giugno 2022

Cesur viene a sapere che Adalet è evasa e, nonostante le raccomandazioni di tutti di non mettersi di nuovo nei guai, comincia la sua personale indagine per capire che fine abbia fatto e per scoprire che cosa abbia in mano Riza per ricattare Tahsin e Suhan. Intanto, il procuratore Serhat va a trovare Riza e scopre che ha dei graffi su una mano, ma l’uomo si giustifica dichiarando di avere un’amante focosa. Tahsin rivela a Cesur che Riza ha inviato la prova con cui lo ricatta ad una persona, rendendosi così inattaccabile. Bulent ha un duro scontro con Mihriban, poi, deciso a chiudere con tutto ciò che riguarda i Korludag, chiede a Banu di sposarlo. Sühan decide di informare Korhan della malattia di Tahsin e gli chiede di cenare tutti insieme alla Tenuta per rappacificarsi, ma la serata si trasforma quasi subito nell’ennesima sfuriata di Tahsin. Infine, Rifat riesce ad ottenere i tabulati telefonici di Riza e a rintracciare l’uomo a cui ha inviato le prove per incastrare Tahsin.

Riza continua a ricattare Suhan e la costringe ad accettare un suo invito a cena. Kemal informa Cesur che si precipita al ristorante e lo aggredisce. Cesur è sulle tracce di Hikmet, che riesce a sfuggirgli ma avvisa Riza. Cahide va da Tahsin per raccontargli la verità sull’incendio a casa di Cesur, ma viene messa alla porta. Korhan convince Mihriban a non ritirarsi dalle elezioni.

Cesur scopre il video che incrimina Tahsin della morte di Salih, ma non ha il coraggio di consegnare le prove alla polizia perché il suo amore per Suhan prende il sopravvento. Suhan riceve i risultati delle analisi di suo padre e non convinta dalle parole del medico che le dice che non esiste alcuna cura, decide di consultarne un altro. Scopre che si tratta di un piano di suo padre per tenerla vicino a sé. Hulya minaccia Bulent di consegnare a Cahide la penna usb dove confessa di aver appiccato il fuoco alla casa di Cesur e riesce a ottenere un compenso. In realtà la donna sta tramando qualcos’altro e sembra che voglia coinvolgere Cahide.

Sirin dopo aver visto il video che le ha inviato Suhan affronta Tahsin e gli dice che ha la prova che ha assassinato suo padre e che la consegnerà subito al procuratore. Durante il viaggio però riceve una telefonata dall’ospedale. La informano che Reyhan è stata ricoverata. Quando arriva, Necla le dice che la notizia è falsa e che probabilmente si è trattato di uno scherzo. In realtà Tahsin ha avvertito Riza, che grazie alla complicità di Turan e Necla fa sostituire il CD nella borsa di Sirin. Infatti quando lei alla fine arriva dal procuratore si accorge che il video è stato scambiato. Nel frattempo Suhan confessa a Cesur di non aver abortito. I due trovano un accordo. Suhan decide di tornare a vivere con Cesur per un periodo di prova a patto che lui dimostri di essere cambiato ed essersi lasciato il passato alle spalle. Riza in cambio del favore che ha fatto a Tahsin pretende che gli intesti la tenuta.

Tahsin continua incessantemente a telefonare ad Adalet e a logorarsi perché la sua famiglia lo ha abbandonato e riceve la visita del procuratore Serhat, che gli comunica di voler chiarire alcuni aspetti poco chiari della morte di Salih. Nel frattempo, Mihriban incontra Banu per convincerla a sposare suo figlio, ma la donna ha già deciso e, felice, le annuncia che accetterà la proposta.