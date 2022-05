Spoiler su BÜLENT, le trame di Brave and beautiful

Non saranno soltanto gli spietati assassinii dello psicopatico Riza Soyözlü (Yiğit Özşener) a caratterizzare le prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. Deciso a vendicarsi di Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları) e Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) per tutti i tranelli che gli hanno teso, Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak) darà il via ad uno spietatissimo piano che, ad un certo punto, coinvolgerà anche Turan Fişekçi (Serhat Parıl). Vediamo quindi insieme che cosa accadrà…

Brave and Beautiful, news: Bülent rapisce il piccolo Muzzafer

La storyline partirà nel momento in cui Bülent verrà lasciato dall’avvocatessa Banu Vardar (Gözde Türkpençe), la quale non vorrà più saperne di sposarlo quando Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) le mostrerò un video dal quale sarà chiaro che è stato proprio lui, tempo addietro, ad innescare l’incendio nella tenuta che quasi costò la vita all’amico e a Tahsin (Tamer Levent).

Dopo aver appreso che è stata Cahide a dare il nastro a Cesur, Bülent comprenderà che Hülya non ha distrutto la registrazione compromettente, come invece le aveva ordinato di fare dandole in cambio tantissimo denaro. L’uomo dunque vorrà riavere i soldi indietro e penserà bene di rapire il piccolo Muzzafer per chiedere un riscatto alla Yildirim. Un vero e proprio crimine che verrà realizzato coinvolgendo Cahide, che deciderà di ricattare affinché porti via il neonato dalla villa…

Brave and Beautiful, trame: Hülya chiede aiuto a Turan

Appena si renderà conto che il figlio è scomparso nel nulla, Hülya non farà quindi fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle e identificherà in Bülent il possibile rapitore, visto che era l’unico a conoscenza della grossa cifra economica acquisita. Oltre ad avere degli ovvi sospetti su Cahide, la Yildirim si presenterà quindi a casa dell’Aydınbaş per giurargli vendetta e chiedergli di restituirle il bambino, ma non riuscirà ad ottenere nulla perché l’uomo negherà ogni suo coinvolgimento nella questione.

Dato che non troverà una via di uscita, Hülya non avrà altra scelta se non quella di chiedere aiuto a Turan, il padre di Muzzafer. Lo scagnozzo di Riza, ovviamente, si metterà subito alla ricerca del piccolo erede, tant’è che arriverà a minacciare Bülent con una pistola, ma poi sfrutterà la situazione a suo vantaggio!

Brave and Beautiful, spoiler: Bülent e Turan alleati contro Cahide e Hülya

Eh sì: vi possiamo anticipare che Bülent porterà Turan nella casetta dove ha nascosto Muzzafer e, dopo avergli dimostrato che è sano e salvo, gli chiederà di aiutarlo a mettere Cahide e Hülya l’una contro l’altra in cambio di metà del bottino che otterrà con il riscatto. Per averlo, Turan dovrà quindi far credere alla Yildirim che era lui il responsabile del rapimento, facendo sì che la Korludağ passi come sua complice!

Ed in tal senso, il piano andrà alla perfezione: quando Hülya pagherà, Turan si presenterà nella tenuta di Tahsin con Muzzafer e lascerà intendere all’ex amante che il sequestro è stato architettato da lui e da Cahide. Un vero e proprio inganno che causerà un sacco di tensioni tra le due donne…