Spoiler Brave and beautiful: le prossime trame di BÜLENT

Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, quale mossa studierà Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak) per vendicarsi di Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan), colpevole di aver dato a Cahide (Sezin Akbaşoğulları) la registrazione che dimostra che è stato lui ad appiccare l’incendio nella casa di Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ)?

Un perfido piano dell’uomo non tarderà ad arrivare e coinvolgerà Muzzafer, il figlio neonato della Yıldırım…

Brave and Beautiful, news: Bülent sul punto di strangolare Hülya

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando, nonostante tutti i soldi ricevuti per distruggerlo, Hülya consegnerà a Cahide il nastro compromettente su Bülent. A quel punto, la moglie di Korhan (Erkan Avcı) non perderà tempo e, per saldare tutti i conti in sospeso con lo stesso Bulent, deciderà di passarlo a Cesur; quest’ultimo farà ascoltare immediatamente il nastro all’avvocatessa Banu Vardar (Gözde Türkpençe) affinché scelga se denunciare o meno il suo fidanzato (che stava addirittura pensando di sposare).

Come facilmente prevedibile, Banu troncherà immediatamente il suo rapporto con Bülent anche se non riuscirà a denunciarlo; l’uomo di conseguenza si farà prendere dalla collera per il doppio gioco di Hülya e sarà addirittura sul punto di strangolarla. Tuttavia, dopo aver ragionato meglio sul da farsi, studierà una controffensiva ancora più diabolica…

Brave and Beautiful, trame: Bülent ricatta Cahide!

Eh sì: in primis, Bülent troverà il modo di parlare da solo con Cahide e si dirà disposto a portare alla luce tutte le malefatte che ha commesso, compreso il tentato omicidio di Sühan (Tuba Büyüküstün) all’inizio della soap, se non la aiuterà a portare avanti la sua vendetta contro Hülya. Ma in cosa consisterà il piano?

La risposta sarà semplice: Cahide dovrà aiutarlo a rapire il piccolo Muzzafer, in modo tale che lui – ovviamente fingendo di essere qualcun altro – possa chiedere come riscatto a Hülya i soldi che lui stesso le ha dato per non divulgare i nastri che provavano la sua colpevolezza nell’incendio.

Seppur titubante, Cahide non avrà quindi altra scelta se non quella di sottostare al ricatto e si adopererà affinché tutto vada per il verso giusto…

Brave and Beautiful, spoiler: Muzzafer rapito da Hülya

Per riuscire nel suo intento, Cahide chiederà a Hülya se ha dato a Tahsin (Tamer Levent) le medicine che gli ha prescritto il medico per curare la sua amnesia e la porterà ad allontanarsi per qualche minuto da Muzzafer, che così potrà prelevare e portare a Bülent; dopo ciò, appena la Yıldırım si renderà conto della sparizione del neonato, cercherà di riversare la colpa su una domestica della tenuta.

Appena riceverà un sms con la richiesta di riscatto, Hülya penserà che il colpevole sia Turan Fişekçi (Serhat Parıl), scagnozzo dello psicopatico Riza (Yiğit Özşener) e vero padre di Muzzafer. Ma quanto impiegherà la donna a riunire tutti i tasselli del puzzle e a sospettare di Bülent e, soprattutto, del coinvolgimento di Cahide?