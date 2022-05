Trame Brave and beautiful: anticipazioni su CAHIDE e BÜLENT

Anche se farà di tutto per farsi perdonare dal marito Korhan Korludağ (Erkan Avcı) per come lo avrà preso in giro riguardo alla gravidanza di Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan), l’astuta Cahide (Sezin Akbaşoğulları) non smetterà di tessere intrighi nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful e cercherà di ricattare il giovane Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak). Non tutto le andrà però come aveva previsto…

Brave and Beautiful, news: Bülent si allea con Tahsin…

Questa complessa storyline partirà nel momento in cui Korhan obbligherà il padre Tahsin (Tamer Levent) a cedere a lui, Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e Mihriban (Devrim Yakut) la gestione dell’azienda, minacciando di spedire al procuratore Serhat (Serdar Özer) il filmato – girato con l’inganno – in cui ammette di aver fatto di tutto per coprire la colpevolezza della moglie Adalet (Nihan Büyükağaç) nel duplice omicidio di Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar), il padre di Cesur, e del direttore dell’orfanotrofio in cui è cresciuta.

A quel punto, visto che avrà bisogno di una talpa, Tahsin chiederà a Bülent di spiare Mihriban, Korhan e Cesur in cambio di un posto di rilievo nella società che andrà a creare per contrastare i tre. Bülent accetterà tale compito e farà saltare l’acquisito di alcuni territori, fornendo in anticipo a Tahsin l’indicazione della cifra che i soci intenderanno offrire per gli stessi in modo tale da superarla.

Il doppio gioco, però, verrà presto scoperto da Cahide, che cercherà di usarlo a suo vantaggio…

Brave and Beautiful, trame: Bülent non dà ascolto alle minacce di Cahide!

Nello specifico, dato che Korhan non l’avrà ancora perdonata nonostante l’arrivo imminente della loro primogenita, Cahide esigerà che Bülent tradisca Tahsin in un’ulteriore compravendita, giurandogli che in caso contrario non esiterebbe a rivelare proprio all’anziano uomo che è stato lui – diversi mesi prima – ad appiccare l’incendio nella casa di Cesur.

Tuttavia, Bülent non si farà intimidire e mostrerà ancora una volta la sua fedeltà a Tahsin, tant’è che – quando Cahide rivelerà a Korhan che è una spia – non esiterà ad ammettere la sua colpa e rinfaccerà alla madre Mihriban di averla tradita poiché l’ha sempre messo in secondo piano sin dal giorno dell’arrivo di Cesur nella cittadina. Ciò spingerà Cahide ad andare fino in fondo con le sue minacce, ma il suo piano si rivelerà un vero e proprio flop…

Brave and Beautiful, spoiler: Tahsin non crede alla versione di Cahide!

Eh sì: quando Cahide gli parlerà dell’incendio e del coinvolgimento di Bülent nello stesso, Tahsin si scaglierà contro la nuora!!!

Eh sì: Tahsin preciserà di non credere ad una donna che per mesi ha mentito al marito su una gravidanza inesistente e, per giunta, la caccerà dalla sua tenuta, con grande soddisfazione di Bülent (che ascolterà la conversazione di nascosto).

Insomma, anche stavolta Bülent riuscirà a farla franca e potrà dormire sonni tranquilli, dato che Tahsin non avrà il minimo sospetto su di lui. La verità sarà dunque destinata a restare nascosta oppure, prima o poi, verrà a galla?