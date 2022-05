Trame Brave and beautiful: anticipazioni su KORHAN, MIHRIBAN e BÜLENT

Grandi intrighi nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. Appena entrerà in possesso del filmato in cui il padre Tahsin Korludağ (Tamer Levent) ammetterà in un filmato di aver aiutato la moglie Adalet Soyözlü (Nihan Büyükağaç) a coprire la sua responsabilità nell’omicidio di Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar), il giovane Korhan (Erkan Avcı) costringerà il genitore a cedergli il comando dell’azienda familiare, ma il cattivo della telenovela non si arrenderà così facilmente…

Brave and Beautiful, news: Bülent accetta di diventare la spia di Tahsin

Le anticipazioni segnalano infatti che Tahsin chiederà infatti a Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak) di diventare la sua spia nell’impresa acquisita da Korhan. Anche se la madre Mihriban Aydınbaş (Devrim Yakut) sarà socia della stessa azienda, l’uomo si presterà immediatamente a tale incarico poiché sentirà che la donna, negli ultimi tempi, si è fidata maggiormente più di Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) che di lui, il suo stesso figlio.

Mosso dalla gelosia, Bülent spiffererà quindi al Korludağ la somma che Korhan, Mihriban e lo stesso Cesur intendono offrire per l’acquisto di un vasto terreno di uliveti. Grazie a tale soffiata, Tahsin riuscirà ad avere la proprietà del territorio in una sub-asta, offrendo soltanto 50mila lire turche in più, e tutti quanti inizialmente penseranno che la spia sia l’avvocato dell’attività (recentemente assunto).

A dare però uno scossone all’intera vicenda penserà l’astuta Cahide (Sezin Akbaşoğulları)…

Brave and Beautiful, trame: Cahide ricatta Bülent

Eh sì: visto che sarà alla disperata ricerca di un modo per ottenere il perdono di Korhan, che ancora non sarà riuscito a lasciarsi alle spalle la falsa gravidanza inscenata con la complicità di Hülya (Zeynep Kızıltan), Cahide sfrutterà la situazione a suo vantaggio quando origlierà una conversazione tra Bülent e Tahsin, capendo che i due sono in combutta per cercare di mandare a monte ogni acquisto dell’azienda del marito.

Certa del fatto che se gli sarà utile la perdonerà (anche perché in fondo è in attesa del suo erede), Cahide cercherà quindi di agire in favore di Korhan e ricatterà Bülent, minacciando di rivelare a tutti i quanti i crimini di cui si è macchiato, compreso l’incendio nella tenuta di Cesur, se non aiuterà il consorte ad ottenere la proprietà di un altro territorio. Tuttavia, anche in questa circostanza, il colpo di scena non tarderà ad arrivare…

Brave and Beautiful, spoiler: Bülent ammette di essere la spia di Tahsin

Possiamo infatti anticiparvi che, invece di piegarsi al ricatto di Cahide, Bülent metterà al corrente Tahsin di ciò che starà succedendo e, in accordo con lui, darà a Cahide una falsa cifra, sottolineando che è quella con cui il Korludağ intendono sconfiggere il figlio in una nuova sub-asta. Dopo ciò, la donna confesserà a Korhan di aver trovato un “complice anonimo” tra i lavoratori di Tahsin e gli suggerirà di offrire di più in modo tale da accaparrarsi il territorio.

A quel punto, Korhan si fiderà della moglie ma ovviamente andrà incontro ad una sonora sconfitta, visto che Tahsin offrirà nuovamente 50mila lira in più rispetto alla quota dell’erede. Su tutte le furie, il giovane Korludağ accuserà Cahide di avergli mentito e la donna non avrà altra scelta se non quella di dirgli che è Bülent la spia che sta tramando contro di lui, Mihriban e Cesur.

E a sorpresa, una volta che verrà messo con le spalle al muro, Bülent ammetterà tutte le sue colpe, sia dicendo a Korhan che non può fargli la morale visto come lui ha tradito il padre Tahsin, sia mostrando alla madre tutto il suo risentimento per come lo avrà messo al secondo posto fin dal giorno in cui Cesur ha messo piede nella cittadina. Insomma, Bülent mostrerà per la prima volta il suo vero volto, ma sarà la scelta azzeccata?