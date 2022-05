Spoiler Brave and beautiful: le prossime trame di Riza Soyözlü

Anche se riusciranno a far finire Riza Soyözlü (Yiğit Özşener) tra le sbarre per l’omicidio della sorella Adalet (Nihan Büyükağaç) con la complicità del procuratore Serhat (Serdar Özer), Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) non potranno dormire tranquilli. Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, l’uomo riuscirà infatti ad evadere dal carcere in tempi record, seminando tra l’altro una scia di sangue…

Brave and Beautiful, news: ecco come Riza verrà arrestato

La trappola scatterà nel momento in cui Cesur dirà a Serhat che, dal suo punto di vista, Riza potrebbe avere ucciso la fuggitiva Adalet, della quale si saranno ormai perse le tracce da giorni. Dato che riterrà attendibili i sospetti di Alemdaroğlu, ma non potrà aprire della indagini in tal senso finché non comparirà il corpo della donna, il procuratore lascerà dunque credere a Riza di ritenere Cesur responsabile della morte di Adalet.

Lo psicopatico cadrà nell’inganno e, contando sul fidato Turan Fişekçi (Serhat Parıl), farà sì che i poliziotti possano trovare Cesur mentre starà scavando nella fossa in cui avrà sepolto la sorella. Visto che, in seguito all’autopsia, verrà ritrovato il suo DNA sotto le unghie di Adalet, per Riza scatterà immediatamente l’arresto. Soyözlü troverà però il modo di vendicarsi…

Brave and Beautiful, spoiler: Riza evade di prigione!

Eh sì: dopo aver finto di telefonare al suo avvocato (quando invece digiterà il numero di Turan), Riza si ferirà apposta in volto sbattendosi la testa tra le sbarre e verrà prontamente portato in ospedale per essere medicato. Dopo ciò, chiederà ai due poliziotti di poter andare in bagno e lì incontrerà proprio Turan, che gli avrà lasciato una pistola nella cassetta di scarico del water. Facendo finta di niente, Soyözlü salirà dunque nell’auto in direzione del commissariato ma, a metà strada, insisterà affinché lo facciano scendere per espletare ancora una volta i suoi bisogni.

Quando un poliziotto acconsentirà, aprendogli la portiera affinché scenda dalla macchina, Riza estrarrà dunque la pistola e non esiterà a sparare contro i due uomini (uno morirà sul colpo dopo essere stato colpito più volte, mentre l’altro sarà in condizioni critiche). Fatto sta che, dopo l’ennesimo spargimento di sangue, Riza verrà raggiunto da Turan, che lo porterà immediatamente in un posto sicuro…

Brave and Beautiful, trame: Sühan e Cesur sotto scorta!

Neanche a dirlo, ciò rappresenterà un vero e proprio pericolo per Sühan e Cesur: una volta appresa l’evasione, Serhat temerà infatti che Riza non voglia lasciare il paese proprio per vendicarsi dei veri responsabili del suo arresto. Il procuratore non avrà dunque altra scelta se non quella di mettere i nostri protagonisti sotto scorta, cosa che farà arrabbiare parecchio Cesur, il quale ribadirà che avrebbe dovuto ammazzare il nemico quando ne ha avuto l’occasione (invece di comportarsi secondo la legge, che non ha saputo tutelare né lui e né la sua amata).

In ogni caso, vi possiamo anticipare già da ora che purtroppo i sospetti di Serhat saranno corretti, dato che Riza sarà completamente accecato dall’odio e vorrà farla pagare ad ogni costo a Sühan e Cesur…