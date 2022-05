Trame Brave and beautiful: anticipazioni su Rıza Soyözlü

Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful tutti i riflettori saranno puntati sullo psicopatico Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener). Con la complicità del procuratore Serhat (Serdar Özer), Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) tenderà infatti un tranello al suo peggior nemico per scoprire se, come sospetta, sia stato lui a uccidere la sorella Adalet (Nihan Büyükağaç)…

Brave and Beautiful, trame: scatta la trappola a Riza

Le anticipazioni segnalano che la storyline verrà avviata in seguito alla perdita di memoria di Tahsin (Tamer Levent). Una volta che le verranno consegnati gli oggetti personali del padre, Sühan (Tuba Büyüküstün) noterà dunque che l’uomo ha intrattenuto diverse conversazioni via sms con Adalet, già fuggita da qualche settimana di prigione. Inconsapevole del fatto che la donna è stata uccisa da Riza e che è stato lui stesso a mandare i messaggi spacciandosi per lei a Tahsin, la ragazza darà il permesso a Cesur di consegnare il telefonino del papà a Serhat.

Dopo le dovute investigazioni, la polizia scoprirà quindi che il cellulare si trova nell’albergo di Riza. Quest’ultimo verrà così interrogato e, una volta messo con le spalle al muro, ammetterà di avere inviato lui i messaggi a Tahsin, omettendo ovviamente di essersi macchiato del crimine della sorella. Questa teoria non convincerà però particolarmente Cesur, che avrà il sentore che Riza abbia ucciso Adalet ed esporrà i suoi dubbi a Serhat.

Brave and Beautiful, news: Serhat e Tahsin tendono una trappola a Riza!

Visto che entrambi riterranno possibile che l’uomo si sia macchiato dell’omicidio della parente, metteranno in moto un piano per spingere Riza ad uscire allo scoperto. In pratica, Serhat lascerà credere al sospettato di ritenere che Cesur abbia ucciso Adalet, magari per vendicarsi a distanza di trent’anni dell’assassinio del padre Hasan (Ali Pinar), ma sottolineerà che per poterlo accusare formalmente ha bisogno prima di ritrovare il cadavere.

A quel punto, Riza si berrà la bugia di Serhat e ordinerà al suo scagnozzo Turan Fişekçi (Serhat Parıl) di fare in modo che la polizia ritrovi Cesur mentre starà scavando nella fossa dove ha sepolto Adalet. Agendo in quel modo, il Soyözlü firmerà la sua condanna…

Brave and Beautiful, spoiler: Riza viene arrestato!

Eh sì: assisteremo a una serata piuttosto impegnativa, in cui Riza tenterà persino di narcotizzare Sühan finendo per cadere nella sua stessa trappola, visto che Serhat – grazie ad alcune telecamere nascoste nella casa di Nisantasi – farà in tempo a comunicare alla donna che lo stesso Riza ha versato del tranquillante in un bicchiere d’acqua destinato a lei.

Comunque, alla fine Riza verrà formalmente accusato della triste fine di Adalet, dato che l’autopsia sul corpo – ritrovato da Cesur – confermerà che la donna aveva il DNA del fratello sotto le sue unghie. Per l’uomo scatterà quindi l’arresto e stavolta, almeno in teoria, non potrà fare nulla per scampare alla prigione; tuttavia, il cattivone della telenovela avrà ancora in serbo qualche “cartuccia” da sparare e, da questo momento, le sue azioni diventeranno sempre più feroci e pericolose…