Trame Brave and beautiful: anticipazioni su RIZA e ADALET

Evadere di prigione non sarà per niente una buona idea per Adalet Soyözlü (Nihan Büyükağaç). Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, la moglie di Tahsin Korludağ (Tamer Levent) inscenerà infatti un tentativo di suicidio e, dopo essere stata ricoverata, riuscirà a lasciare l’ospedale senza farsi notare, anche grazie alla complicità dell’infermiera Necla (Cansu Türedi). Tale azione sarà però la sua condanna a morte, vediamo insieme perché…

Leggi anche: Brave and beautiful, anticipazioni puntata di lunedì 9 maggio 2022

Brave and Beautiful, news: Adalet si nasconde grazie all’aiuto di Tahsin

In base a quello che rivelano le anticipazioni, Adalet si rifugerà in una villa, dove avrà modo di incontrare Tahsin e spiegargli che, qualche settimana prima, gli aveva comunicato dal carcere che non intendeva più vederlo poiché il fratello Riza (Yiğit Özşener) si era presentato in carcere per minacciarla. A quel punto, il Korludağ farà presente alla consorte che deve lasciare la Turchia per un po’ di tempo e le prometterà di fare il possibile per farla partire quanto prima, al fine di non esporla ad ulteriori rischi.

Nonostante ciò, Adalet vorrà però avere un ultimo confronto chiarificatore con Riza e non avviserà Tahsin di quello che starà per fare. Tra i due fratelli si verrà a creare uno scontro che, almeno per i telespettatori, terminerà nel momento in cui la donna punterà una pistola contro il fratello psicopatico. Tuttavia, in alcune scene successive, verrà mostrato Riza completamente sconvolto e con i segni di un morso sulle mani. E soprattutto, della signora Korludağ non ci sarà più traccia…

Brave and Beautiful, trame: che fine ha fatto Adalet?

Possiamo infatti anticiparvi che, nel giro di qualche ora, anche Tahsin si metterà a cercare Adalet, ciò mentre il procuratore Serhat (Serdar Özer) gli starà alle calcagna poiché erroneamente convinto che lui stia nascondendo la latitanza della donna. Nel frattempo Riza, in un dialogo con il suo scagnozzo Turan Fişekçi (Serhat Parıl), sottolineerà che Tahsin deve smetterla di cercare la consorte e, ogni volta che affronterà l’argomento, sembrerà decisamente turbato.

In seguito a questo scambio di battute, il Korludağ Senior riceverà dunque un messaggio dal numero di telefono di Adalet, che gli chiederà di presentarsi in un determinato punto del bosco della cittadina. All’appuntamento, nascosti dietro alcuni alberi, giungeranno però Riza e Turan… Per quale motivo?

Brave and Beautiful, spoiler: Riza uccide Adalet!

Mentre i due staranno osservando Tahsin aspettare con impazienza la sua sposa, un flashback ricostruirà come è terminato l’incontro tra i due fratelli: in pratica emergerà che, proprio quando stava per sparare contro Riza, Adalet ha ricevuto un colpo in testa con un sasso da Turan, perdendo così i sensi. Sarà però chiaro che, pochi secondi dopo, la donna si era ripresa e aveva tentato di difendersi dando un morso alla mano di Riza, che a quel punto non ha esitato a strangolarla (pur piangendo durante il suo assassinio).

Insomma, Riza avrà ucciso anche Adalet, ma non intenderà svelare l’arcano a Tahsin: dato che avrà già occultato il cadavere della sorella, l’uomo spiegherà infatti che la condanna del suo “nemico” sarà quella di aspettare invano di poter riabbracciare, un giorno, la sua amata mogliettina. Un piano davvero diabolico, ma siamo sicuri che prima o poi tutto non verrà tutto a galla?