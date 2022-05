Trame Brave and beautiful: anticipazioni su Tahsin Korludağ

Nessun segreto resta nascosto a lungo nelle telenovele: nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, Tahsin Korludağ (Tamer Levent) rischierà di essere ucciso quando qualcuno scoprirà che è stato lui ad assassinare lo scagnozzo Salih Turhan (Okday Korunan). Scopriamo insieme di chi si tratta…

Brave and Beautiful, news: Reyhan viene assunta da Korhan

Le anticipazioni segnalano che questa controversa storyline partirà nell’istante in cui Tahsin uccide “accidentalmente” Salih mentre starà tentando di disarmarlo. A quel punto il Korludağ dovrà sottostare a tutti i ricatti del cognato Riza Soyözlü (Yiğit Özşener): quest’ultimo, attraverso il video dell’uccisione dell’uomo, lo costringerà a cedergli la proprietà dell’albergo e continuerà a ricattarlo affinché svolga altre faccende per lui, minacciandolo di inviare le prove del delitto al procuratore Serhat (Serdar Özer).

In questa situazione complicata, oltre alla figlia Şirin (Irmak Örnek), a piangere per la morte di Salih ci sarà anche la moglie Reyhan (Işıl Dayıoğlu): anche se non riuscirà a comprendere per quale ragione il marito abbia ucciso la madre di Cesur, la donna si dispererà all’idea di essere diventata vedova e, come se non bastasse, dovrà anche accettare l’idea di essere stata licenziata in seguito al lutto.

Fortunatamente, però, Reyhan verrà assunta da Korhan (Erkan Avcı) nella sua nuova casa…

Brave and Beautiful, trame: Cahide spiffera a Reyhan che è stato Tahsin ad uccidere Salih!

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: a breve sia Sühan (Tuba Büyüküstün) e sia Korhan, così come Cesur, Şirin e Kemal (Fırat Altunmeşe), avranno la certezza che è stato Tahsin ad uccidere Salih ma purtroppo, grazie alla scaltrezza dell’uomo, non avranno prove per dimostrarlo. Comunque sia, su richiesta di Şirin, i cinque si accorderanno per non rivelare nulla a Reyhan, per paura di sue eventuali reazioni.

La pace, guarda caso, verrà però rovinata dalla dark lady Cahide (Sezin Akbaşoğulları): visto che da quando sarà diventata la sua domestica personale non avrà fatto altro che metterle i bastoni tra le ruote, arrivando addirittura a rimproverarla di fronte a Korhan, la signora Korludağ si farà prendere dall’ira e, senza pensare alle conseguenze, le dirà a muso duro che tutti quanti le stanno nascondendo che è stato Tahsin ad assassinare Salih!!!

Brave and Beautiful, spoiler: Reyhan accoltella Tahsin e…

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà? Sotto shock, Reyhan si armerà di un coltello e andrà nella tenuta di Tahsin. Una volta che si troverà faccia a faccia con lui, la donna non esiterà dunque ad accoltellarlo, per poi scappare in fretta e furia con l’arma del delitto. Un vero e proprio raptus di rabbia che porterà il Korludağ a perdere i sensi e a sbattere rovinosamente la testa su una colonna di pietra del suo giardino.

Ad ogni modo, Tahsin verrà prontamente soccorso da Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) – la quale però non vedrà chi l’ha colpito – e trasportato d’urgenza in ospedale dove, in seguito ad una difficile operazione, sarà necessaria una trasfusione di sangue per salvargli la vita. Chi gli donerà il sangue, visto che ormai si sarà fatto terra bruciata intorno?