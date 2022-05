Brave and beautiful dal 9 al 13 maggio 2022, anticipazioni puntate

Anticipazioni settimanali puntate Brave and beautiful da lunedì 9 a venerdì 13 maggio 2022

Cahide va a trovare Korhan nella sua nuova casa e gli chiede di ospitarla per il bene della bambina che sta per nascere. Gli spiega che non si sente più al sicuro nella tenuta ora che Tahsin ha dato rifugio a Hulya e al piccolo Zafer. Cesur e Suhan sono sulle tracce di Selma, presunta amante del guardiano Cuneyt e prendono una stanza nell’albergo dove lavora la donna.

Cesur e Suhan, sulle tracce di Selma, scoprono che lei tornerà a casa da Cuneyt la mattina successiva, per cui rimandano l’azione al giorno successivo e si ritirano nell’unica camera che hanno trovato disponibile. L’intimità della stanza è l’occasione per discutere del loro bambino e alla fine Suhan confessa a Cesur di non aver abortito e gli chiede se sarebbe pronto a rinunciare alla sua vendetta per creare una famiglia con lei. Cesur non risponde.

Spoiler Brave and beautiful: Cesur capisce che Salih è coinvolto nell’omicidio di sua madre

Cahide è a casa di Korhan e cerca di ricucire il loro rapporto, con scarsi risultati, mentre Hulya tenta di sedurre Tahsin, ma anche lei ha poca fortuna. Poi, Tahsin va a trovare Adalet in carcere e sopraggiunge Riza. Dopo una discussione piuttosto accesa, Tahsin e Adalet capiscono che Riza sta cercando di ottenere qualcosa da loro, ma l’uomo rimanda la negoziazione a un secondo momento. Tahsin riceve un video in cui Salih parla del piano per uccidere la madre di Cesur.

Tahsin, dopo aver visto il video che ritrae Salih mentre parla del piano per uccidere la madre di Cesur, lo chiama subito chiedendogli un confronto. Cesur riesce a sapere da Cuneyt che è stato proprio Salih a chiedergli il ferro e ne deduce che è coinvolto nell’omicidio di sua madre.

Cahide si accorda con Turan: prenderà il bambino e glielo consegnerà. Reyhan sente che Tahsin dice a Suhan che è stato Salih ad uccidere Fugen e ha un malore.