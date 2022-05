Brave and beautiful si allunga da lunedì 16 maggio!

Dal 16 maggio Brave and beautiful durerà di più

Il pubblico di Canale 5 ha dimostrato in queste settimane di aver gradito parecchio la ripresa di Brave and beautiful, i cui risultati di ascolto non sono peraltro niente male. La fiction turca, che nella programmazione di daytime è subentrata a Love is in the air (ormai terminata), al momento inizia dopo il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, ma presto ci saranno in tal senso dei cambiamenti che renderanno felici i fan.

Domenica sera, infatti, andrà in onda la finale di Amici e questo vuol dire che dal giorno dopo (lunedì 16 maggio) i minuti finora occupati dal talent show passeranno a un altro programma. E l'”altro programma” sarà proprio Brave and beautiful.

Brave and beautiful: la nuova programmazione dal 16 maggio

Proprio dal 16 maggio, dunque, le avventure di Cesur, Suhan e degli altri personaggi della serie inizieranno intorno alle 16.20 per terminare come sempre alle 17.25 dando la linea a Pomeriggio 5. Insomma, le vicende dei nostri protagonisti dureranno all’incirca un’ora (al lordo della pubblicità e del promo di Barbara D’Urso).

Comunque sia, visto il numero di puntate totale della trasmissione e stando quella che da lunedì sarà la durata della messa in onda, Brave and beautiful non dovrebbe riuscire a coprire tutta l’estate. Intanto sull’ammiraglia Mediaset siamo in attesa di una nuova produzione estera che dovrebbe iniziare a fine mese: Un altro domani ( di cui presto inizieremo a parlare).