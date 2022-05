Caterina, la mamma di Federico, viene sospettata per tentato omicidio: un tragico fatto di cronaca legato alla sua adolescenza crea un inevitabile collegamento con la vittima, ma lei dice di essere innocente.

Don Massimo scava nel passato di Caterina nel tentativo di trovare la verità, ma intanto anche Federico ha smesso di credere a sua madre.

Rivediamo il Colonnello Anceschi, tornato a Spoleto ancora una volta per salutare sua figlia Valentina e per conoscere il suo nuovo fidanzato. Quando però scoprirà che si tratta di Marco, non ne sarà poi così contento…

A Natalina giunge una notizia sorprendente: una troupe televisiva diretta da Gigi Marzullo verrà in canonica a intervistarla!