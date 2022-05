Ora che la sua storia con Marco è di dominio pubblico, Valentina è entusiasta di organizzare uscite e avventure con il suo nuovo fidanzato. Tra i due però c’è una differenza di età importante: Nardi cerca di non farsene accorgere, ma in realtà fatica a tenere il passo con Valentina e ne parla con Anna che, nonostante ricopra il ruolo dell’amica, potrebbe sfruttare la situazione a suo vantaggio.

Il colonnello Lucio Valente torna da Anna con una proposta inattesa e spiazzante.

Federico e Greta sembrano essere finalmente felici!

Il maresciallo Cecchini pensa di portare sfortuna a chiunque lo incontri e appare molto angosciato…

(Giovedì 12 maggio Don Matteo non va in onda per via dell’Eurovision Song Contest)