Fiction Giustizia per tutti su Canale 5, trama della prima puntata

Mercoledì 18 maggio 2022 inizia su Canale 5 la nuova fiction con Raoul Bova intitolata Giustizia per tutti: si tratta di una vicenda a sfondo drammatico che di certo piacerà ai telespettatori e che vede nel cast anche l’attrice Rocío Muñoz Morales. Ecco anticipazioni e trama della prima puntata:

Leggi anche: Il maresciallo Fenoglio, fiction Rai 1 con Alessio Boni: presto al via le riprese

Condannato ingiustamente per l’uccisione di sua moglie, dopo dieci anni Roberto Beltrami (Raoul Bova) riesce finalmente a dimostrare la propria innocenza.

Quando l’avvocatessa Victoria Bonetto (Rocío Muñoz Morales) propone a Roberto di lavorare per lui, l’uomo chiede di poter scegliere il suo primo assistito: la scelta cadrà su un piccolo malvivente accusato di omicidio, che peraltro potrebbe avere qualche informazione sulla morte di Beatrice. Con l’aiuto della cognata poliziotta Daniela (Anna Favella), Roberto tenta di ricostruire la verità per ottenere giustizia.

Ora che fa parte dello studio legale Bonetto, Roberto convince Victoria a interessarsi9 di Anna, un’ex poliziotta accusata di aver fatto fuori l’assassino di sua figlia.

Sempre grazie all’aiuto della cognata, Roberto indaga sull’uomo misterioso che era insieme a sua moglie la sera in cui quest’ultima è stata eliminata. Qualcuno, però, agisce nell’ombra per far sì che il caso della moglie di Beltrami resti irrisolto…