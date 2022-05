Grey’s Anatomy 18, trama episodio “Mettilo alla prova”

Mettilo alla prova (Pull It To The Test) è il quindicesimo episodio della diciottesima stagione di Grey’s Anatomy, disponibile su Disney+ da mercoledì 4 maggio 2022. In questa puntata vedremo finalmente Meredith fare una scelta sull’offerta di lavora ricevuta da Hamilton che, se dovesse accettare, la porterebbe lontana da Seattle. Una notizia, questa, che sconvolge la Bailey, la quale – proprio durante un concitato confronto con la collega – accuserà un grave malore. Ecco le anticipazioni del nuovo episodio del medical drama più longevo al mondo.

Dopo che il consiglio di accreditamento medico ha deciso di chiudere il programma di formazione degli specializzandi, la puntata di apre con Miranda che prepara i giovani medici all’intervista che dovranno affrontare con due rappresentanti del consiglio. La Bailey vuole che Richard sia il primo intervistato, ma Webber ha deciso di sottoporsi ad una valutazione personale per mettersi alla prova come medico.

Proprio durante la sua valutazione, Richard riceve una telefonata da Levi, il quale, completamente in preda al panico, dice che sua madre è caduta dalle scale dopo un’accesa litigata con lui. Webber cercherà di aiutarlo telefonicamente ma non sarà affatto un’impresa facile.

Arrivati in ospedale, il giovane specializzando cerca conforto nel suo superiore, visto che ormai da tempo vive una condizione molto delicata: è depresso e si dà la colpa di tutte le sue sventure. È convinto che, se non avesse ucciso in sala operatoria Devon, sua madre non avrebbe pubblicato accuse su Twitter contro il Grey Sloan, di conseguenza non avrebbero litigato e lei non sarebbe caduta dalle scale.

Più tardi, dopo una chiacchierata con David, Webber si rende conto che l’uomo sta cercando di portare Meredith in Minnesota e ne parla subito con Miranda, la quale – scioccata dall’inaspettata notizia – rimprovera subito la sua amica e collega. “Ti ho cresciuta, ti ho insegnato tutto quello che sai!“, urla la Bailey alla Grey! Tra le due, come facilmente prevedibile, inizierà un acceso confronto durante quale Miranda accuserà un grave malore.

Dopo una giornata intensa, arriva finalmente il verdetto del Consiglio: viene riconosciuto l’ottimo lavoro fatto negli anni dal Grey Sloane, ma la valutazione non è ancora finita perché l’ospedale non ha abbastanza chirurghi per dare ai giovani studenti di medicina un’istruzione adeguata. Quindi, entro tre settimane dovranno essere apportare modifiche sostanziali, altrimenti il ​​programma verrà interrotto per sempre.

A fine puntata, Meredith rivela a Nick di aver deciso di accettare l’offerta di lavoro di Hamilton e di lasciare per sempre Seattle. La prossima puntata, dunque, sarà importantissima per la nostra protagonista, la quale dovrà non solo comunicare la sua decisione ma anche affrontare le conseguenze della stessa, soprattutto dopo il malcontento della sorella Maggie e la delusione di Miranda Bailey!