Il paradiso delle signore 7: Caterina Bertone (Beatrice) non ci sarà, la conferma dell’attrice

L’addio di Caterina Bertone (Beatrice Conti) a Il paradiso delle signore

Come vi avevamo già riportato poco tempo fa, il lieto fine della contrastata storia d’amore tra Dante Romagnoli (Luca Bastianello) e Beatrice lasciava presagire una possibilità di uscita di scena dei due ruoli. E in effetti un dialogo avvenuto nell’ultima puntata de Il paradiso delle signore 6 tra la signora Conti e Vittorio (Alessandro Tersigni), pur non fornendo dettagli precisi sulla questione, appariva decisamente come un congedo del personaggio interpretato da Caterina Bertone.

Così sarà! Proprio Caterina, tramite Instagram ha recentemente ufficializzato il suo addio al Paradiso, attraverso un post in cui definisce l’esperienza nella fiction daily di Rai 1 una “bellissima avventura”:

Il paradiso delle signore: il post su Instagram di Caterina Bertone

Siamo dunque giunti alla fine di questa bellissima avventura, che mi ha regalato così tanto. E sono super grata a tutte le persone che mi hanno accompagnato. Su tutti, il mio amico Alessandro Tersigni per tutte le nostre risate fino alle lacrime, per tutte le volte che mi hai raccolto mentre inciampavo. Dove lo trovo ora un altro collega come te?

Vista l’ufficializzazione della Bertone, è fin troppo facile immaginare che la storia sia da considerare chiusa anche per quanto riguarda Dante Romagnoli e il suo interprete Luca Bastianello. Nei prossimi mesi sapremo sicuramente se ci saranno altri personaggi in uscita e quali saranno invece le new entry, dunque continuate a seguirci…