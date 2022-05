Il paradiso delle signore 7: presto le nuove riprese inizieranno, ecco quando

News Il paradiso delle signore 7: anticipazioni sui nuovi ciak

Stavolta la separazione del pubblico da Il paradiso delle signore è stata più dolce e graduale del solito: nonostante la sesta stagione della fiction daily sia terminata a fine aprile (e non a maggio inoltrato come l’anno scorso), Rai 1 sta attualmente proponendo in una sorta di “riedizione” le repliche della primissima stagione serale, quando – appunto – il Paradiso andava in onda in prime time una volta alla settimana.

Il pensiero è stato gradito (con buoni riscontri di audience) anche perché in molti hanno iniziato a seguire la trasmissione solo con la sua versione pomeridiana. Diversi fan del Paradiso stanno dunque apprezzando il fatto di (ri)vedere “dove tutto è cominciato”, aspettando ovviamente gli episodi inediti della settima stagione in onda da fine estate.

Da fine maggio le nuove riprese de Il paradiso delle signore 7

E a proposito di episodi inediti, qualche settimana fa era stato diffuso un comunicato stampa in cui si parlava delle nuove riprese, annunciando il loro inizio a maggio. In tal senso c’è da dire che i primi ciak non sono stati ancora battuti, ma ciò succederà tra pochissime settimane: ci risulta che il set riaprirà a fine mese, con la data precisa che – salvo variazioni in corso d’opera – dovrebbe essere quella di lunedì 30 maggio.

Ironia della sorte, si tratta dello stesso giorno in cui su Rai 1 debutterà Sei sorelle, la telenovela spagnola che nel periodo estivo farà compagnia ai telespettatori temporaneamente “orfani” del Paradiso.

Sempre riguardo alle nuove puntate autunnali, ritroveremo gran parte del cast che già conosciamo, ma immaginiamo anche che – come ogni stagione – ci saranno anche delle new entry. Nel momento in cui scriviamo, hanno già in qualche modo confermato la loro presenza gli attori Grace Ambrose (Stefania), Moisè Curia (Marco), Pietro Masotti (Marcello) e Lara Komar (Gloria), mentre sappiamo che non farà più parte del cast Caterina Bertone, che per due annate ha interpretato Beatrice Conti.