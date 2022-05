Il Paradiso delle Signore 7 rumor: e se QUINTO fosse vivo?

Il paradiso delle signore 7: anticipazioni su QUINTO REGGIANI (Cristiano Caccamo)

Il 30 maggio sono cominciate ufficialmente le riprese della settima stagione de Il Paradiso delle Signore. E, grazie agli scatti degli attori ritornati sul set, sta prendendo sempre più piede un rumor clamoroso: Quinto Reggiani (Cristiano Caccamo), storico amore di Anna Imbriani (Giulia Vecchio), potrebbe infatti non essere morto. Un escamotage che sarebbe anche in grado di mandare in fumo la nuova relazione tra la donna e Salvatore Amato (Emanuel Caserio), qualora venisse confermato…

Il Paradiso delle Signore, trame: chi era Quinto

Come gli storici telespettatori della fiction ricorderanno, Quinto era un compaesano di Anna. Da sempre innamorato segretamente di lei, il ragazzo aveva deciso di seguirla al Paradiso delle Signore e si era fatto assumere da Pietro Mori (Giuseppe Zeno) come magazziniere. Nel frattempo, la Imbriani aveva cominciato una relazione con l’ingegner Massimo Riva, ignorando però che fosse sposato.

A quel punto, una volta scoperte tutte le bugie del Riva, Anna aveva dovuto affrontare la sua improvvisa gravidanza dovendo tra l’altro difendersi dalle interferenze dell’uomo, che voleva ottenere la custodia della piccola Irene per crescerla al fianco della legittima moglie (sterile e dunque impossibilitata ad avere dei figli). La Imbriani aveva comunque potuto contare sul supporto di Quinto, del quale piano piano si era scoperta innamorata. I due erano dunque fuggiti da Milano insieme alla bambina per evitare che Massimo potesse rintracciarli, visto che il “nemico” aveva purtroppo ottenuto la custodia della minore…

Il Paradiso delle Signore, news: il ritorno di Anna a Milano

Nella scorsa stagione, dopo qualche anno di assenza, Anna è dunque ritornata a Milano, ancora in fuga da Massimo ma rimasta vedova (dopo aver contratto matrimonio con il Reggiani). Attraverso vari dialoghi, i telespettatori hanno quindi scoperto che Quinto era purtroppo deceduto, anche se non sono mai state chiarite le cause che hanno portato al triste epilogo del personaggio.

Con tanta fatica, nel corso dei 160 episodi, Anna è quindi riuscita a voltare pagina, innamorandosi di Salvatore, con il quale si è sposata nel finale della sesta stagione circondata da amici e parenti. Ma se, proprio come si vocifera, Quinto dovesse essere vivo e vegeto, quelle nozze sarebbero di fatto nulle!

Il Paradiso delle Signore 7, rumor: Cristiano Caccamo è sul set?

A supporto di questa teoria, in primis, c’è una story pubblicata da Cristiano Caccamo su Instagram. Proprio stamattina, l’attore ha condiviso con i suoi follower uno scatto sul set e, vista la mise, sembra proprio essere ritornato a vestire i panni di Quinto. Non a caso, è balzata agli occhi dei fan una foto del giovane in compagnia della piccola attrice che interpreta Irene. Ieri, invece, Giulia Vecchio ha postato una foto nella quale si intravedeva la didascalia: “Quinto è vivo?”.

Insomma, anche se per ora questi sono soltanto indizi e non una prova, sembra proprio che nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore, in partenza a settembre, il pubblico assisterà ad una clamorosa “resurrezione”. Chi vivrà vedrà…