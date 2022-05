Serie tv La fortuna, trama della seconda ed ultima puntata

Si conclude su Rai 1 la miniserie spagnola La fortuna. Ecco anticipazioni e trame della seconda ed ultima puntata di martedì 31 maggio 2022 in prima serata:

Leggi anche: Un Altro Domani anticipazioni: CARMEN minaccia DAYO, ecco perché

Dopo un lungo processo che vedrà susseguirsi numerosi colpi di scena, Jonas Pierce vince la causa per il regno di Spagna, ma per Alex e Lucìa non è possibile festeggiare: Frank Wild, infatti, non si dà per vinto.

Frank, pur di vincere la sua lotta, organizza una serie di mosse disperate, non ultima quella di ricorrere al Congresso americano per cambiare la legge sul diritto marittimo…

Il cast è composto da Alvaro Mel, Ana Polvorosa, Stanley Tucci, Clarke Peters, Karra Elejalde, T’Nia Miller, Sharon D. Clarke, Indy Lewis, Manolo Solo, Alfonso Lara.