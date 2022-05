Mare fuori 3 anticipazioni: in corso le riprese della terza stagione della fiction

Fiction Mare fuori 3: le prime notizie

Sono in corso a Napoli le riprese della terza stagione di Mare fuori, il fortunato prison drama targato Picomedia, che nelle scorse settimane ha ricevuto da parte di Rai fiction un doppio rinnovo. Ciò garantisce ai numerosi fan della serie di seguire almeno per altre due stagioni le emozionanti e drammatiche vicissitudini dei giovani reclusi dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli.

Un risultato importante e lusinghiero, arrivato dopo il record che la serie ha ottenuto su RaiPlay (dove le prime due stagioni sfiorano i trenta milioni di visualizzazioni). Mare fuori è diventata così un piccolo grande fenomeno tutto italiano, rimanendo ancora oggi saldamente al primo posto nella top ten dei contenuti più seguiti della piattaforma della Rai. Ma cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi?

News Mare fuori terza stagione

La nuova trama è avvolta nel massimo riserbo ma, dopo un secondo capitolo spettacolare, siamo sicuri che anche la terza stagione – diretta da Ivan Silvestrini e sceneggiata dalla creatrice Cristiana Farina insieme a Maurizio Careddu – continuerà a emozionare il pubblico con il suo mix vincente di intensità e drammaticità, sui cui prenderanno vita nuove storie e che soprattutto ci mostrerà l’evoluzione dei protagonisti storici; questi ultimi, arrivati a un punto di svolta della propria esistenza, avranno modo di capire chi sono stati e chi vorranno essere da grandi.

Il finale della seconda stagione, trasmesso da Rai 2 lo scorso dicembre, ha posto ottime basi per poter continuare il racconto nel migliore dei modi; in particolare abbiamo visto gli innamorati Filippo e Naditza (Nicolas Maupas e Valentina Romani) ottenere la tanto agognata libertà e tutto aveva portato a immaginare una loro uscita di scena dalla serie, ma è notizia di questi giorni che l’interprete di “Chiattillo” tornerà in scena brevemente nella terza stagione per chiudere (definitivamente?) la sua storyline.

Oltre ai personaggi già noti, nel carcere minorile di Napoli diretto da Paola Vinci (Carolina Crescentini) arriveranno nuovi giovani reclusi pronti a conquistare il cuore del vasto pubblico che da ormai due anni segue con passione le difficili sfide che la vita pone sul cammino dei personaggi della serie. Insomma, pare proprio che per Mare Fuori il meglio debba ancora venire.