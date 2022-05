Nero a metà 3, trama sesta e ultima puntata ( A viso scoperto / Per una figlia )

Si conclude lunedì prossimo (9 maggio) la terza stagione di Nero a metà, la popolare fiction con Claudio Amendola. Ecco anticipazioni e trame del sesto e ultimo appuntamento, che come sempre andrà in onda in prima serata su Rai 1:

Leggi anche: Don Matteo 13, anticipazioni sesta puntata di giovedì 5 maggio 2022

Spartaco arriva a capire il luogo dove gli uomini di Pugliani smistano la droga. Carlo riesce finalmente a trovare Maryam, la figlia di Suleyman, e la salva, promettendole che le riporterà sua madre.

La Polizia è alla ricerca dell’assassino di un giornalista che stava investigando su delle risse organizzate da gruppi di giovani.

Tra Bragadin e la Cori pare tutto a posto, ma una scoperta casuale mette lei in difficoltà.

Carlo rivede Cristina per finalizzare il divorzio, ma non ne sembra così felice…

Alba ha sempre più sospetti nei confronti di Federico. Poi la situazione tende a preciptare, ma alla fine è proprio grazie ad Alba che la squadra avrà la sua grande occasione per catturare Pugliani…