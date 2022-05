Nero a metà 4: la quarta stagione della fiction ci sarà?

Fiction Nero a metà: ipotesi e notizie sulla stagione 4

Si conclude stasera, lunedì 9 maggio 2022, la terza stagione di Nero a Metà, il poliziesco di successo di Rai 1 che vede protagonisti gli attori Claudio Amendola, Rosa Diletta Rossi e Miguel Gobbo Diaz. Con gli ultimi due episodi intitolati A viso scoperto e Per una figlia, si chiude la trilogia che racconta la sparizione di Clara, l’ex moglie di Guerrieri e madre di sua figlia.

Leggi anche: Il commissario Ricciardi 2: presto al via le riprese della seconda stagione | Fiction

Ma cosa dobbiamo aspettarci dal futuro della serie? La squadra del commissariato del Rione Monti tornerà in azione? Sebbene da parte della Rai non sia giunta ancora nessuna conferma, il cast sembra però ben disposto a tornare sul set appena i vari impegni degli interpreti lo consentiranno. Recentemente Claudio Amendola, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, si è detto pronto a tornare nei panni dei Carlo Guerrieri e catapultarsi in una nuova adrenalinica avventura. Anche Alessandro Sperduti, interprete di Marco Cantabella, in un’intervista a TvMia, ha detto che – grazie agli ottimi ascolti ottenuti – la nuova trama è già in fase di scrittura.

Insomma le premesse per continuare ci sono tutte, anche se i tempi di attesa per vedere la quarta stagione, nel caso di un rinnovo, potrebbero essere più lunghi rispetto al solito, in quanto Claudio Amendola e Rosa Diletta Rossi (Carlo e Alba) in queste settimane sono impegnati sui set di due nuove serie tv: Il Patriarca e Lady Corleone, in onda nella prossima stagione su Canale 5.

In caso di rinnovo, oltre al trio protagonista, anche tutto il cast principale potrebbe tornare sul set della prossima stagione. Dunque, se Rai fiction conferma la produzione di un quarto capitolo della fiction ipotizzando l’inizio delle riprese per fine anno, possiamo immaginare che la quarta stagione di Nero a Metà potrebbe arrivare su Rai 1 nella stagione televisiva 2023-2024. Staremo a vedere.