New Amsterdam 4: trama puntata del 3 giugno

A partire da venerdì 3 giugno, Canale 5 proporrà in prima serata gli episodi della quarta stagione del telefilm New Amsterdam. Ecco anticipazioni e trame dei primi tre episodi, tutti in onda nel prime time del 3 giugno.

Leggi anche: La fortuna, anticipazioni prima puntata di lunedì 30 maggio 2022 | Fiction

New Amsterdam, quarta stagione: Anima e corpo

Max è pronto a buttarsi anima e corpo nella relazione con Helen, ma lei frena il suo entusiasmo comunicandogli la decisione di tornare per sempre a Londra, dove ha accettato l’incarico di direttore sanitario nella clinica che ha in cura sua madre. Max non si arrende e la convince a tentare una relazione a distanza. Intanto una serie di incendi dolosi distrugge vari settori del New Amsterdam, tutti spazi fino a poco prima impiegati come reparti Covid. Nel tentativo di identificare il responsabile, Iggy interpella una sua ex paziente, piromane, attualmente ospite del reparto detenuti; nel farlo però sottovaluta le conseguenze tanto per la donna quanto per lui.

Reynolds e Malvo fingono un rapporto professionale che nessuno dei due è in grado di gestire e Reynolds cerca di sbloccare la situazione. Anche Max capisce che un rapporto a distanza con Helen non può funzionare e prende una decisione drastica.

New Amsterdam, stagione 4: Noi due insieme

Helen vuole che Max dica alla Brantley della sua intenzione di lasciare il New Amsterdam, ma lui preferirebbe farlo proponendole già un’alternativa per la Direzione Sanitaria. A causa della carenza di personale che affligge l’ospedale, il reparto di Terapia Intensiva è completamente sguarnito e Max si fa in quattro per evitare di chiuderlo. Iggy inizia la supervisione dei tirocinanti, ma la sua ansia di evitare che commettano il minimo errore con i pazienti rende il clima molto teso, tanto che se ne vanno tutti a metà esercitazione.

New Amsterdam 4: Come è sempre stato

La notizia della partenza di Max e Sharpe sconcerta e addolora i suoi amici e colleghi. La Bloom, Iggy e Reynolds si sentono un po’ traditi, sebbene siano anche felici per la storia d’amore dei loro amici. Nel frattempo Max partecipa come giudice a un concorso scientifico sponsorizzato dalla NovaCo, una potente casa farmaceutica, e ha occasione di conoscere Imani, una giovane immigrata che ha concepito un’idea molto innovativa per migliorare la sanità nei Paesi poveri del Terzo Mondo.

Max conferisce a Imani il primo premio e imprudentemente le promette che la NovaCo finanzierà il suo progetto. La NovaCo si tira indietro ma minaccia di adire alle vie legali se la ragazza cercherà di farselo produrre da altri visto che il progetto ormai è loro. La Brantley è costretta ad assumere un nuovo Direttore Sanitario, una donna che, con disappunto di Max, si rivela essere una sua vecchia conoscenza.