Anticipazioni puntata Sei sorelle di lunedì 30 maggio 2022

Viene organizzato un gran gala per celebrare il fidanzamento di una delle sei bellissime sorelle Silva: Blanca sposerà Roberto Loygorri e in famiglia si respira un’aria di felicità.

Leggi anche: Sei Sorelle anticipazioni: CARLITOS vuole conquistare ELISA e…

Alla festa di fidanzamento si presenta anche Salvador Montaner, un aitante giovane che non passa di certo inosservato. Le sorelle Silva non sanno tuttavia che un evento grave stravolgerà le loro vite: la morte del loro papà!

Adela, Blanca, Diana, Celia, Francisca ed Elisa dovranno farsi carico della famiglia e dell’azienda tessile del padre se non vogliono perdere il loro status e la vita che hanno sempre condotto.

Il futuro delle Silva e i loro sogni sono in pericolo, ma come cavarsela da sole in un mondo in cui le donne non hanno nemmeno il diritto di voto?