Sei sorelle, anticipazioni dal 30 maggio al 3 giugno 2022

Anticipazioni settimanali puntate Sei sorelle da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giugno 2022

Le sorelle Silva sono eleganti, belle e raffinate. Per loro padre, Don Fernando, è un giorno molto speciale. Sua figlia Blanca si fidanza ufficialmente con il rampollo della famiglia Loygorri. Alla festa si presenta anche Salvador Montaner, un bel giovane che non passa di certo inosservato. Ma un evento inaspettato e terribile sta per stravolgere le loro vite.

Leggi anche: Sei Sorelle anticipazioni: MIGUEL e l’incidente in fabbrica…

Per non perdere il loro status sociale e continuare a vivere in un mondo in cui le donne non hanno nessun diritto, Adela, Blanca, Diana, Celia, Francisca ed Elisa sono costrette a prendere una decisione difficile assumendo le redini dell’azienda tessile paterna…

Spoiler Sei sorelle: le Silva nei guai!

Dopo la nomina di Salvador Montaner a nuovo direttore della Tessuti Silva, le sei sorelle devono affrontare le prime conseguenze della loro menzogna…

Don Ricardo inizia a tramare un complotto per portare alla rovina le sue nipoti. Intanto in fabbrica la l’atmosfera si fa sempre più pesante: gli operai non ricevono la paga da settimane …

A causa della disastrosa situazione economica in cui versa l’azienda, Francisca accetta di cantare nel cabaret dei genitori di Gabriel. Celia va a lavorare come operaia della fabbrica …