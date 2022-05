Anticipazioni puntata Sei sorelle di martedì 31 maggio 2022

Dopo il gran gala organizzato per celebrare il fidanzamento ufficiale tra Blanca e Roberto Loygorri, una triste vicenda si abbatte sulle sei sorelle Silva: la morte del loro padre.

Con la dipartita di Don Fernando Silva, molte cose cambieranno poiché lo stesso Don Fernando era il patriarca di un’importante famiglia dell’alta società madrilena e proprietario di un fabbrica tessile.

Il non aver lasciato un erede Silva maschio comporta molti problemi per le sei figlie rimaste orfane, che devono fare il possibile per mantenere sia il loro status sociale e sia il capitale economico che il padre ha accumulato per loro.

Adela, Blanca, Diana, Celia, Francisca ed Elisa sono costrette quindi a prendere una decisione molto difficile nel tentativo di gestire e non far fallire l’azienda tessile del padre!