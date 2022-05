Trame Sei sorelle, anticipazioni su Benjamin

La morte dell’attaccabrighe Jesus (Inaki Rekarte) darà uno scossone alle prossime puntate italiane di Sei Sorelle. Per l’omicidio verrà infatti arrestato Benjamín Fuentes (Joaquín Climent), ossia il capo degli operai della fabbrica tessile delle Silva. Ma per quale ragione? Scopriamolo insieme…

Sei Sorelle, news: Jesus picchia Benjamín

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà dall’incidente di Miguel Esparza (Alejandro Cano), il fidanzato di Petra (Carlota Olcina), la figlia di Benjamin. L’uomo si ferirà infatti la mano in un macchinario sabotato precedentemente da Jesus per conto dello zio Ricardo (Juan Ribò). Inizialmente, i sospetti si concentreranno su Celia Silva (Candela Serrat) e Petra, le ultime due ad averlo toccato, ma grazie ad un tecnico emergerà che qualcuno ha tolto dei pezzi dalla macchina, ragione per cui le ragazze risulteranno estranee al fatto.

A quel punto, nessuno avrà dubbi sulla colpevolezza di Jesus, che soltanto qualche giorno prima aveva indetto uno sciopero nella fabbrica come segno di protesta per i salari di quattro settimane non pagati dalle Silva. Il primo ad affrontarlo sarà proprio Benjamin, il quale finirà per venire picchiato dall’operaio! Il peggio per Jesus dovrà però ancora venire…

Sei Sorelle, trame: la morte di Jesus

Eh sì: visto che Diana (Marta Larralde) deciderà di licenziarlo, Jesus si troverà improvvisamente senza lavoro ed andrà da Ricardo per chiedergli di trovare una soluzione al suo problema, minacciando in caso contrario di andare dalle nipoti per svelare dell’accordo che ha stretto con lui per sabotare l’azienda. Messo alle strette, il Silva Senior incaricherà il suo “socio” Basilio Ruiz (Mario Alberto Díez) di far prendere all’uomo un bello spavento, ma la faccenda piegherà una svolta imprevedibile.

Nel corso dell’aggressione, iniziata dallo stesso Basilio con due uomini, Jesus tenterà infatti di difendersi con un coltellino ma finirà per ferirsi mortalmente all’addome. Scatteranno quindi immediatamente le indagini della polizia ed il primo sospettato sarà proprio Benjamin per via del pestaggio subito qualche giorno prima!

Sei Sorelle, spoiler: Benjamin viene arrestato ma…

Considerando anche l’incidente del genero Miguel, il commissario incaricato del caso riterrà infatti che Benjamin avesse un giusto movente per uccidere Jesus e riterrà necessario arrestarlo in attesa di avere ulteriori prove a suo carico. Nessuno in fabbrica riterrà però possibile il fatto che il capo degli operai si sia macchiato di un omicidio, in primis il neo-direttore Salvador Montaner (Álex Adróver).

Pur andando contro il parere dell’amico avvocato Bernardo Angulo (Raúl Fernández de Pablo), Salvador vorrà quindi fare il possibile per fare ritornare Benjamin in libertà ed andrà dalla polizia per testimoniare il falso. Nello specifico, Montaner dirà (mentendo) al commissario di aver visto il Fuentes al lavoro il giorno in cui Jesus sarà stato ucciso. Resta però da capire se la bugia prima o poi verrà scoperta e se porterà delle rischiose conseguenze a Salvador…