Sei sorelle, anticipazioni dal 6 al 10 giugno 2022

Anticipazioni settimanali puntate Sei sorelle da lunedì 6 a venerdì 10 giugno 2022

La crisi economica dell’azienda è molto grave. Diana cerca di convincere Don Aurelio a farsi anticipare le spese necessarie alla produzione dei panni verdi; Adela va a parlare con German per non perdere Ville de Paris come cliente; Francisca visita in anonimato l’Ambigù. Intanto, Blanca viene invitata dalla suocera ad una cena di beneficenza…

Lo sciopero dei lavoratori continua. Per non ritardare le consegne delle commesse ed evitare il fallimento, Diana propone alle sorelle di lavorare in fabbrica…

Jesus tenta di convincere Miguel a denunciare la fabbrica

L’infatuazione di Elisa viene erroneamente interpretata da Diana come il frutto delle lusinghe di Salvador. Gabriel propone a Francisca una soluzione che le permetterebbe di esibirsi nel locale dei suoi genitori in anonimato…

Le spese per i preparativi delle nozze impensieriscono molto Blanca, che non riesce a contenere l’ossessione di Doña Dolores per lo sfarzo. Mentre Salvador insiste per avere un colloquio telefonico con Don Fernando, Celia convince Petra a mettere in funzione un macchinario difficile da gestire…

Jesus cerca di convincere Miguel a denunciare la fabbrica per l’infortunio dovuto a un malfunzionamento di un telaio. Elisa escogita un piano per incontrarsi da sola con Salvador, senza essere scoperta dalle sorelle…