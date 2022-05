Trame Sei sorelle: anticipazioni sulla brutta fine di Don Fernando e sulla rischiosissima idea delle sorelle Silva

Un fatto tragico darà il via a Sei Sorelle, la nuova soap iberica in onda da lunedì 29 maggio 2022 (ore 16) su Rai 1. Tutte le sorelle Silva, protagoniste principali del racconto, si troveranno infatti ad affrontare la morte improvvisa del loro padre Fernando (Emilio Gutiérrez Caba) e tutto ciò darà il via a degli intrecci sorprendenti. Scopriamo per quale motivo…

Sei Sorelle, news: la festa di fidanzamento di Blanca e Rodolfo

In base a ciò che dicono le anticipazioni, la narrazione della telenovela partirà dalla festa di fidanzamento di Blanca Silva (Mariona Tena), terzogenita di Fernando, con il banchiere Rodolfo Loygorri (Fernando Andina). A un certo punto l’uomo, padre anche di Adela (Celia Freijeiro), Diana (Marta Larralde), Francisca (María Castro), Celia (Candela Serrat) e dell’adolescente Elisa (Carla Cruz), dovrà però lasciare il party perché scoprirà che qualcuno ha cercato di introdursi nel suo ufficio, situato all’interno della fabbrica tessile che gestisce da tantissimi anni.

Proprio in questa circostanza avverrà la tragedia: appena vedrà in che modo è stato manomesso il suo ufficio, il Silva Senior verrà colto da un attacco cardiaco e non riuscirà a prendere le pastiglie per frenarlo. Nel tentativo di chiedere aiuto, l’uomo cadrà dal primo piano dell’edificio e sbatterà rovinosamente la testa a terra. A soccorrerlo per prima sarà la figlia Celia, ma ormai sarà troppo tardi…

Sei Sorelle, spoiler: la morte di don Fernando stravolge la vita delle Silva

Eh sì: il dottor Cristóbal Loygorri (Alex Gadea), cognato di Blanco in quanto fratello di Rodolfo, non potrà fare altro che constatare la morte di don Fernando, ma inaspettatamente le sorelle Silva gli chiederanno di aspettare ancora un po’ prima di diffondere la notizia del suo decesso.

Data l’ambientazione della soap, ossia nella Madrid del 1913, le donne temeranno infatti di perdere ogni loro avere – visto che non godranno di alcun diritto sulla fabbrica tessile per via del loro sesso – e vorranno prendersi del tempo per capire come comportarsi con il losco zio Ricardo (Juan Ribò), appena ritornato in città per reclamare i suoi diritti in quanto socio al 50% dell’attività lavorativa.

Tuttavia, col trascorrere delle ore, le Silva prenderanno una decisione estrema e molto rischiosa…

Sei Sorelle, trame: Adela convince tutti a nascondere la morte di don Fernando!

Per tutelarsi, la sorella maggiore Adela convincerà le sorelle a non rivelare a nessuno che il padre è morto. Dopo averlo seppellito con un falso nome, le Silvia riusciranno poi a convincere anche il riluttante Cristóbal a tacere sulla questione (il medico accetterà di mentire perché innamorato segretamente della cognata Blanca, anche se non lo avrà mai confidato a nessuno).

Ma come verrà giustificata l’assenza del padre? Agendo completamente d’istinto, le sei sorelle comunicheranno a tutti quanti che don Fernando è partito improvvisamente per un viaggio di lavoro che lo porterà a stare lontano per diverse settimane. Peccato però che, nonostante l’escamotage, nessuno dei clienti del padre vorrà interagire con loro per stringere affari… e ciò soltanto perché sono donne!

Disperate e senza una via d’uscita, le consanguinee penseranno così di assumere un direttore uomo della fabbrica e la scelta ricadrà su Salvador Montaner (Álex Adróver), che però non starà per nulla simpatico a Marta…