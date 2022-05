Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa: cast e trama fiction su Rai 1 stasera e domani

Fiction Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa. Con Isabella Ragonese

Stasera e domani sera (domenica e lunedì 22 e 23 maggio), in occasione del 30° anniversario della morte di Giovanni Falcone, Rai 1 trasmetterà Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa, la miniserie di Roberto Andò dedicata alla leggendaria Letizia Battaglia, la prima fotoreporter italiana che – attraverso i suoi celebri scatti – è conosciuta come la narratrice della lotta alla mafia. La donna è scomparsa lo scorso 13 aprile all’età di 87 anni.

Il film ripercorre i momenti più importanti e significativi della vita professionale e privata della fotogiornalista italiana più celebre al mondo, interpretata dall’attrice siciliana Isabella Ragonese. Un percorso di vita strettamente intersecato con la sto­ria della città di Pa­ler­mo, in­san­gui­na­ta ne­gli anni Ot­tan­ta da una fe­ro­ce guer­ra della malavita. Letizia Battaglia fu la prima, nel 1980, ad arrivare sul luogo dell’assassinio di Piersanti Mattarella (fratello dell’attuale Presidente della Repubblica).

Anticipazioni miniserie Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa

Nei primi anni Settanta, dopo decenni duri segnati da un matrimonio difficile e tormentato con Franco Stagnitta (che aveva sposato appena sedicenne), per Letizia arriva la svolta decisiva verso la felicità; raggiunge a Milano il suo collega e compagno Santi Caleca, ma a segnare la sua carriera di fotoreporter sarà soprattutto il legame con Franco Zecchin. Nel 1974, il giornalista Vittorio Nisticò le offre un posto in qualità di responsabile della fotografia de L’Ora, un giornale di Palermo col quale la donna collaborerà per parecchi anni.

Nel cast della miniserie prodotta da Bibi Film in collaborazione con RaiFiction, accanto alla protagonista Isabella Ragonese ci sono Paolo Briguglia (Franco Stagnitta), Enrico Inserra (Santi Caleca) e Federico Brugnone (Franco Zecchin). Ieri il film è stato proiettato in anteprima al cinema Rouge et Noir di Palermo, dove sono intervenuti tutti coloro che hanno conosciuto Letizia Battaglia, una donna coraggio che ha dedicato la sua vita per far sì che la Sicilia e l’Italia divenissero un paese migliore.