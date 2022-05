Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 maggio 2022

Ariane riesce a corrompere una cameriera, affinché Christoph venga denunciato per molestie. Erik però scopre in tempo il suo piano e decide di fermarla, non volendo essere coinvolto in un reato poco prima del processo.

Ariane resta piuttosto delusa da Erik, ma un sogno le fa comprendere quale potrebbe essere il suo futuro…

A Maja spiace essere stata troppo dura con Florian. Intanto Florian non si sente ancora bene e, mentre fa pugilato insieme a Max, improvvisamente dice di accusare un disturbo alla vista.