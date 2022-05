Tempesta d’amore, anticipazioni dal 29 maggio al 4 giugno 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 29 maggio a sabato 4 giugno 2022

André è sotto pressione per via della seconda stella e si sfoga con il personale di cucina. Nel tentativo di tirarlo su di morale, Alfons e Hildegard promettono di stipulare con lui una polizza assicurativa sulla casa. Quando però mostrano la loro dimora a Konopka, i Sonnbichler sentono improvvisamente un forte rumore…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Erik alleato dei Saalfeld al processo contro Ariane! E lei…

Michael sospetta che la paralisi alla mano di Florian sia causata da un’infiammazione della ferita e prescrive al ragazzo un antibiotico. Appena viene a sapere dell’accaduto, Maja va a trovare Florian e si prende cura di lui, finendo per avvicinarglisi pericolosamente…

Dal momento che Gerry rimarrà a Bichlheim per un periodo più lungo del previsto, Max cerca un’occupazione per lui. Nel frattempo, Gerry si diverte ad aiutare Erik, che sostituisce Florian come forestale. Vanessa, invece, gli procura un altro lavoro decisamente meno divertente…

I cavalli di Selina e Maja della tenuta von Thalheim devono essere venduti, ma le due non hanno i soldi per portarli al Fürstenhof. Pur sapendo che Hannes dispone del denaro necessario, Maja non vuole parlargliene per non dover essere in debito col fidanzato. Lui, però, scopre comunque tutto…

Max spinge a Gerry ad accettare l’impiego in lavanderia, anche se non ne è entusiasta. Gerry acconsente, ma poi il primo giorno di lavoro incontra Werner e gli dice subito di non amare il proprio lavoro… esattamente come suo fratello! A quel punto Saalfeld affronta Max.

Temendo ulteriori danni alla propria casa, Hildegard e Alfons si rifugiano temporaneamente da Michael e André. L’indomani i Sonnbichler apprendono che non sussiste più pericolo di crollo, ma il tetto non potrà essere riparato prima di sei settimane.

Rafael Gómez – l’imprenditore alberghiero di cui Christoph ha recentemente ispezionato gli hotel – si presenta al Fürstenhof e vi incontra Rosalie, che conosce da tempo e per cui ha sempre avuto una cotta. Complice il fascino della Engel, Gómez le confida un segreto su Christoph…

Maja si rende conto che la decisione di Hannes di investire nella tenuta von Thalheim è vantaggiosa per lui e non è dunque solo dovuta ai sentimenti del ragazzo nei suoi confronti.

Alfons teme che il tetto da lui provvisoriamente riparato non resisterà alla tempesta in arrivo, provocando così ulteriori danni in casa. Proprio allora, però, i Sonnbichler ricevono un’offerta di aiuto inaspettata…

Christoph accetta di dare a Rosalie il denaro da lei richiesto, se la donna convincerà Gómez a vendergli immediatamente i suoi hotel. La Engel organizza dunque un incontro con Gómez, presentandosi con un abito provocante prestatole da Cornelia. Alla fine l’uomo accetta la richiesta di Christoph, ma solo a una condizione…

Florian recupera l’uso della mano, ma poi – durante un’escursione nel bosco – viene improvvisamente sorpresa dalla febbre alta. Maja lo soccorre e lo trasporta nel suo rifugio in attesa dei soccorsi. Mentre aspettano l’arrivo di Michael, però, Florian si addormenta…