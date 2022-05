Tempesta d’amore dall’8 al 14 maggio 2022, anticipazioni puntate

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 8 a sabato 14 maggio 2022

Mentre Maja e Hannes cercano invano di uscire dalla grotta, Florian viene a sapere del piano di Fröhlich di chiedere alla ragazza di sposarlo. A quel punto il guardacaccia decide di dimenticare definitivamente la sua ex..

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Ariane pronta a tutto per riconquistare Erik! E lui…

Dopo l’incidente di Alfons, Hildegard dà per scontato che il marito non guiderà mai più una moto. Il vecchio Sonnbichler, però, non vuole rinunciare al suo hobby tanto da essersi già attivato per riparare il suo amato bolide!

Per distrarsi dalle sue pene di cuore, Erik flirta con Rosalie al bar e, a sorpresa, la donna sembra starci! La Engel spera infatti di riuscire a vendere a Vogt un’assicurazione, ma non si accorge che Michael la sta osservando…

Il cellulare di Maja riesce per qualche istante a collegarsi alla rete e d’istinto la ragazza chiama Florian. Quest’ultimo capirà che la von Thalheim è in pericolo?

Vanessa ha il sospetto di essere incinta, ma decide di non dire nulla a Max. Poco dopo la ragazza scopre che il fidanzato pianifica di fare il giro del mondo…

Alfons grazie a Werner quanto Hildegard abbia sofferto a causa dell’incidente e inizia dunque a rivedere la sua decisione…

Anche se Florian riesce a malapena a capire le parole di Maja al telefono, intuisce che la ragazza è in pericolo e si precipita a cercarla.

Vanessa parla Max della sua possibile gravidanza e, contrariamente alle sue aspettative, il ragazzo sembra prendere bene la notizia. Quando però arriva il risultato del test, Richter non reagisce come sperato…

Hildegard si sente in colpa nel vedere Alfons armeggiare con la moto pur non potendola guidare più. Werner è convinto che Sonnbichler abbia semplicemente bisogno di un nuovo hobby e così lo invita a giocare a golf. Peccato solo che il concierge non ne abbia alcuna voglia!

Dopo aver seguito il percorso previsto da Hannes e Maja, Florian si imbatte nell’ingresso collassato della grotta e capisce che la von Thalheim è rimasta imprigionata. Nonostante il pericolo, il giovane Vogt decide di provare ad entrare attraverso un ingresso secondario…

Erik vorrebbe riavere il suo lavoro di PR, ma i Saalfeld non ne vogliono sapere di concedergli una seconda possibilità. Ariane non vuole scontrarsi nuovamente coi soci e così ottiene per l’ex fidanzato un altro impiego…

La preoccupazione di Maja aiuta Florian a superare la paura dei luoghi chiusi e a trarre in salvo sia la von Thalheim che Hannes. L’accaduto porta Florian a capire che amerà per sempre la sua Maja, ma anche Hannes prende una decisione importante…

Erik si rende conto che avere un lavoro fisso farebbe una buona impressione sul giudice e accetta dunque di fare le pulizie in hotel. Poco dopo Ariane gli confessa di essere attratta da lui…

Alfons è orgoglioso di aver battuto Werner a golf, ma poi scopre che Saalfeld lo ha lasciato vincere. Ciononostante, l’accaduto accende nel concierge il desiderio di iniziare un nuovo hobby insieme alla moglie…

Max si rende conto di aver ferito Vanessa e si scusa con lei, promettendole di parlare nuovamente di piani per il futuro entro un anno. Poco dopo, però, il ragazzo confessa a Michael di aver già preso una decisione…