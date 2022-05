Tempesta d’amore, casting news tedesche: arriva LEON, nuovo amore di Josie e rivale di Paul!

Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: nuovo amore per JOSIE

In ogni storia d’amore che si rispetti ci deve essere un triangolo. Per Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf), però, ce ne saranno ben due! Oltre che da Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la storia d’amore dei due protagonisti verrà messa in pericolo da un nuovo personaggio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Josie, Paul e Constanze

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, la diciottesima stagione di Tempesta d’amore sarà incentrata su due personaggi: Josie Klee e Paul Lindbergh. Se il secondo non ha bisogno di presentazioni, la prima è invece una new entry: figlia naturale di Erik (Sven Waasner), arriverà al Fürstenhof per lavorare come pasticciera nella cucina di André (Joachim Lätsch). Oltre ad un lavoro, però, all’hotel a cinque stelle troverà anche l’amore…

La ragazza perderà infatti letteralmente la testa per Paul, che però vedrà inizialmente in lei una semplice amica, tanto da iniziare una relazione con Constanze. E così, quando alcuni mesi dopo l’uomo si renderà conto di essersi innamorato della Klee, si ritroverà suo malgrado invischiato in uno scomodo triangolo. Constanze non sarà però l’unico “terzo incomodo” che metterà in pericolo il futuro della coppia protagonista…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Leon si innamora di Josie

Nel corso della puntata 3864 entrerà infatti in scena Leon Thormann. Uomo d’affari affascinante e ambizioso, il nuovo arrivato arriverà a Bichlheim con l’intento di aprirvi una filiale per un noto produttore di cioccolato: “Schoko-Götter” (letteralmente “Dei del cioccolato”). Un progetto per cui non mancherà la concorrenza…

Grazie al proprio talento di pasticciera, Josie rappresenterà infatti un pericolo per i piani di Leon, che penserà bene di avvicinare quest’ultima in incognito nella speranza di estrometterla facilmente dal mercato. Le cose, però, prenderanno una piega inaspettata…

Quando Leon proverà le prelibatezze della Klee, resterà infatti estasiato dal talento della ragazza… e non solo! L’uomo finirà infatti per innamorarsi di Josie e sembra dunque destinato a diventare il principale rivale in amore di Paul!

Tempesta d’amore, casting news: Carl Bruchhäuser interpreta Leon Thormann

Il personaggio di Leon Thormann verrà interpretato da Carl Bruchhäuser, attore tedesco classe 1991. Già molto attivo in campo televisivo e teatrale, il giovane interprete otterrà con Tempesta d’amore il suo primo ruolo in una soap opera di fama internazionale.

Come vi abbiamo anticipato, l’ingresso in scena di Leon avverrà nel corso della puntata 3864 (la cui messa in onda in Germania è prevista per il prossimo 8 luglio) e tutto lascia intendere che per questo personaggio sia previsto un posto nel cast fisso.

Chiudiamo con le parole di Carl Bruchhäuser sul suo personaggio: