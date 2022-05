Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: il dramma di ERIK

Il karma sta per abbattersi su Erik Vogt (Sven Waasner)! Dopo aver rovinato la vita di Cornelius von Thalheim (Christoph Mory), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore toccherà infatti al dark man del Fürstenhof perdere tutto…

Leggi anche: Tempesta d’amore, casting news: Alexandra Schwarzbach erede di Ariane come dark lady?

Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik in prigione

Per quattro anni Erik ha pensato di poterla fare franca, mentre le conseguenze dei suoi crimini venivano pagate da un innocente. Ora, però, è arrivato il momento della giustizia… i cui artefici sono proprio le persone di cui Vogt si fidava di più!

Come sappiamo, nel tentativo di salvare la sua amicizia con Selina (Katja Rosin), Ariane (Viola Wedekind) ha infatti stretto un’alleanza con Florian (Arne Löber) per scagionare Cornelius e incriminare invece Erik per la truffa di cui è stato invece accusato von Thalheim.

A quel punto per Vogt sono scattate le manette, mentre Cornelius è finalmente potuto tornare a vivere usando il proprio nome. Ciononostante, Erik non resterà a lungo in carcere…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik perde tutto

Nella speranza di rimediare almeno in parte al suo tradimento, Ariane farà infatti uscire il fidanzato di prigione pagando una lauta cauzione. Come prevedibile, però, Erik non verrà accolto a braccia aperte al Fürstenhof… anzi!

Decisi a liberarsi del criminale, i Saalfeld licenzieranno infatti quest’ultimo in tronco e gli toglieranno anche l’appartamento concessogli in quanto dipendente dell’hotel. E non è finita qui! Poco dopo il suo ritorno, Erik scoprirà infatti che è stata proprio Ariane a consegnare a Florian le prove per incastrarlo. Una scoperta che gli farà crollare il mondo addosso…

Tradito dall’unica persona di cui si fidava davvero, Vogt troncherà la sua relazione con la Kalenberg, ritrovandosi però così senza più nulla: lavoro, casa, affetti e persino la fidanzata. Un dramma che non lascerà però tutti impassibili…

Quando Florian vedrà il fratello a pezzi con le valigie in mano e senza un posto dove andare, capirà infatti di non poterlo abbandonare a se stesso. E così, nonostante quanto accaduto tra loro, il giovane guardacaccia deciderà di aiutare Erik, facendo il primo passo verso una riconciliazione che fino a poco fa appariva impossibile…