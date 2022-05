Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: l’accordo di ROSALIE su CHRISTOPH

Un’alleanza inaspettata sta per stravolgere gli equilibri al Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Rosalie Engel (Natalie Alison) sigleranno infatti un patto destinato a cambiare le loro vite (e non solo)…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph vuole gli hotel di Gómez

Rosalie e Christoph non sono mai stati amici, ma sicuramente la loro guerra durante la campagna elettorale per il consiglio regionale non ha aiutato. All’epoca lo scontro si concluse a favore della Engel, mentre Saalfeld fu costretto a tirarsi indietro per non mettere in pericolo la propria relazione con Selina (Katja Rosin).

Da allora i rapporti tra questi due personaggi sono rimasti tesi, ma ben altri problemi hanno avuto la precedenza, portando entrambi a concentrarsi su altro. Se Rosalie ha dovuto rinunciare al proprio incarico politico, Christoph ha invece perso il suo grande amore e si è trovato a dover fronteggiare i continui intrighi di Ariane (Viola Wedekind).

Sarà in questa situazione che l’albergatore farà una scoperta che gli tirerà finalmente su il morale: il noto imprenditore spagnolo Rafael Gómez (Bijan Zamani) ha messo in vendita la sua catena di hotel! Un’occasione che Saalfeld non ha nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie scopre il segreto di Christoph

Dopo aver depistato Werner (Dirk Galuba) e Robert (Lorenzo Patané), Christoph farà dunque un’offerta a Gómez nella speranza di bruciare sul tempo gli altri potenziali acquirenti. Purtroppo per lui, però, lo spagnolo vorrà verificare di persona la serietà di Saalfeld…

Sarà così che Gómez si presenterà al Fürstenhof, dove ritroverà una sua vecchia conoscenza: Rosalie. Ossessionato da quest’ultima da anni, l’uomo inizierà dunque a flirtare con lei, finendo per rivelarle il motivo della sua presenza a Bichlheim…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Rosalie fa un patto con Christoph

Il risultato? Intuendo l’importanza che l’affare ha per Christoph, la Engel si presenterà da quest’ultimo con l’intento di ricattarlo: se non vuole che i Saalfeld vengano a conoscenza dei suoi piani, dovrà concederle un cospicuo anticipo sullo stipendio! A causa di un arretrato da pagare, la donna si troverà infatti in difficoltà finanziarie ed avrà bisogno urgente di liquidità.

Inutile dire che Christoph resterà sorpresa dalla richiesta di Rosalie, ma avrà la perspicacia di intuire che in realtà la situazione potrebbe giocare a suo vantaggio. Intuendo che la Engel ha un forte ascendente su Gómez, Saalfeld le prometterà i soldi da lei richiesti ad una condizione: la donna dovrà convincere lo spagnolo a vendergli gli hotel! Riuscirà Rosalie a portare a termine la missione?