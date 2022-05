Anticipazioni puntate tedesche Tempesta d’amore: amore e uscita di scena per ROSALIE

Non tutti i grandi amori si concludono con un lieto fine. Sarà purtroppo questo il caso per Rosalie Engel (Natalie Alison) e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), che nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore vedranno la loro relazione naufragare con conseguenze drammatiche… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Rosalie scopre che Michael ama Carolin

Sono passati più di dieci anni dal primo incontro tra Michael e Rosalie. All’epoca molto diversi rispetto ai personaggi che conosciamo oggi, i due si innamorarono e arrivarono vicini al matrimonio, anche se alla fine tutto saltò.

Seguirono anni di tira e molla a causa delle saltuarie apparizioni della Engel al Fürstenhof, fino a che la donna non tornò in pianta stabile (o almeno così sembrava) al Fürstenhof. A quel punto Niederbühl (che nel frattempo era stato lasciato dalla moglie Natascha) si riavvicinò alla sua ex storica, con cui tornò “definitivamente” insieme. Il loro sarà dunque il grande amore?

Purtroppo per i fan di questa bellissima coppia, la sembra essere “no”. Nella diciottesima stagione di Tempesta d’amore Michael perderà infatti la testa per un amore di gioventù: Carolin Lamprech (Katrin Anne Heß). E a quel punto nulla sarà più come prima…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Rosalie si innamora di Raphael

Quando Rosalie scoprirà che il fidanzato si è innamorato di un’altra, deciderà di puntare sull’arma della gelosia e inizierà dunque a flirtare esplicitamente con un affascinante uomo assoldato per l’obiettivo: l’escort Raphael Kofler (Jakob Graf). Come spesso accade, però, la finzione si trasformerà in realtà…

Ciò che doveva essere solo un gioco diventerà infatti reale ed i due si innamoreranno. Si tratta di sentimenti che Rosalie non vorrà però inizialmente accettare, in quanto convinta di essere destinata a stare insieme a Michael. La sua determinazione basterà?

Ebbene, la risposta è no! Nonostante i suoi tentativi di stare lontana da Raphael, Rosalie verrà infatti sempre riportata dal destino di fronte a quest’ultimo, con cui finirà per passare una notte di passione. Un avvenimento che cambierà tutto…

Anticipazioni Tempesta d’amore, casting news: Rosalie esce di scena

Stando alle ultime anticipazioni in arrivo dalla Germania, Sembra infatti che Michael non riuscirà a perdonare la fidanzata, tanto che quest’ultima deciderà di lasciare il Fürstenhof! Ancora non conosciamo le esatte modalità dell’uscita di scena, ma Natalie Alison ha personalmente confermato di avere lasciato Tempesta d’amore da tempo, tanto che il suo ultimo giorno sul set è stato lo scorso 6 aprile.

Si tratterà di un addio definitivo? Nel caso di Rosalie Engel è davvero difficile da dirsi: quella in corso è infatti la sua sesta apparizione nella soap nell’arco di ben 14 anni! Quel che è indubbio, però, è che sentiremo la mancanza di questo personaggio davvero irresistibile…