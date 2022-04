Anticipazioni puntate tedesche Tempesta d’amore: amore a sorpresa per MICHAEL

Un grandissimo colpo di scena sta per stravolgere la vita di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)! Dopo la fine inaspettata del suo matrimonio con Natascha Schweitzer (Melanie Wiegmann), il medico del Fürstenhof sembrava aver finalmente trovato il grande amore al fianco di Rosalie Engel (Natalie Alison).

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, però, sarà un’altra donna a rubargli il cuore! Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Carolin arriva al Fürstenhof

A suon di tira e molla, l’amore tra Michael e Rosalie va avanti ormai da più di dieci anni. Non c’è dunque da stupirsi se il medico pensava di aver trovato nella Engel la compagna per la vita (specialmente ora che la donna ha messo la testa a posto). Il destino, però, sembrerà avere altro in serbo per lui…

Tutto inizierà quando Michael si metterà alla ricerca di una cantante in grado di accompagnarlo in un’esibizione di “Luft und Liebe”, vecchio tormentone di cui fu protagonista insieme a Natascha. Ebbene, sarà proprio allora che alla porta del medico si presenterà una vecchia conoscenza dell’uomo: Carolin Lamprech (Katrin Anne Heß).

Conosciutisi fin dai tempi dell’università, Michael e Carolin non solo erano compagni di studi, ma anche membri della stessa band rock nonché migliori amici. E non è finita qui! Benché non si siano mai dichiarati, i due erano anche perdutamente innamorati l’uno dell’altra. Questi sentimenti saranno davvero svaniti?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Michael capisce di amare ancora Carolin

Viste le premesse, non c’è da stupirsi se Michael resterà a bocca aperta nel trovarsi di fronte il suo “amore segreto” di gioventù, specialmente quando scoprirà che la donna è andata fino a Bichlheim per candidarsi come direttrice delle scuderie. Lavoro che, purtroppo, non otterrà…

I Saalfeld scopriranno infatti che la Lamprecht è stata in prigione e a nulla varranno i tentativi della donna di convincerli di essere stata incarcerata per un crimine da lei non commesso. Dal momento che il lavoro dei suoi sogni è saltato, Carolin non avrà più motivo per restare a Bichlheim e penserà di ripartire, facendo scattare in Michael qualcosa di totalmente inaspettato…

La prospettiva che la Lamprecht possa andarsene farà infatti riesplodere in Michael i vecchi sentimenti di gioventù! E non si tratterà di un fuoco di paglia…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Michael vuole cacciare Carolin

Sconvolto da quei sentimenti inaspettati, il medico deciderà di evitare ogni contatto con la donna. Un’impresa che si rivelerà impossibile! Ignara del caos sentimentale del fidanzato, Rosalie penserà infatti bene di aiutare Carolin proponendole di trasferirsi insieme a lei e Michael!

Il risultato? Niederbühl si ritroverà a condividere l’appartamento sia con la fidanzata che con il suo “amore proibito”. E, come se non bastasse, le due donne diventeranno pure grandi amiche! A quel punto per il medico la situazione diventerà decisamente insostenibile, tanto da spingerlo a prendere una decisione drastica: convincere Carolin ad andarsene… costi quel che costi! Ci riuscirà?

(Puntate 3814-25, in onda in Germania dal 26 aprile all’11 maggio 2022)