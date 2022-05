Trame Un altro domani: anticipazioni su Carmen, Francisco e Patricia

Una scoperta “sconcertante” farà cambiare idea a Carmen Villanueva (Amparo Piñer) sul suo soggiorno in Africa nelle primissime puntate italiane di Un Altro Domani, la nuova soap iberica che prenderà il via su Canale 5 nelle prossime settimane. Arrivata in Guinea nel 1950, la ragazza vorrà infatti fare ritorno immediatamente in Spagna appena apprenderà con suo grosso rammarico che il padre Francisco (Sebastián Haro) ha una relazione extraconiugale con la sua socia Patricia Godoy (Silvia Acosta)…

Un Altro Domani, news: Carmen arriva in Africa per far visita a Francisco

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, Carmen avrà intenzione di trattenersi in Africa per una sola settimana, al fine di fare visita a papà Francisco che non vede da diversi anni. Per la trasferta, la giovane potrà quindi contare sulla vicinanza della tata Agustina (Mar Vidal), che riceverà come ordine quello di accompagnarla nel continente africano. Fin da quando metterà piede nello stesso, la Villanueva farà però decisamente fatica ad ambientarsi agli usi e costumi del posto: ad esempio, non comprenderà per quale ragione lei non possa parlare con gli “schiavi neri” del padre soltanto perché è bianca.

Come se non bastasse, Carmen metterà nei guai il dipendente Kiros Nsue (Iván Mendes), il quale non riceverà la paga giornaliera da Francisco quando accompagnerà senza il suo consenso Carmen nella selva. Profondamente ribelle, la nostra protagonista continuerà dunque a fare di testa sua e, non a caso, si renderà protagonista di un momento imbarazzante alla sua presentazione ufficiale in società…

Un Altro Domani, trame: Carmen impedisce a don Emilio di picchiare Enoa

Eh sì: nel corso dei festeggiamenti dove avrà modo di conoscere il potente Ventura Vélez de Guevara (Iago Garcia) e il figlio ribelle Victor (Jon López), Carmen avrà modo di scontrarsi con don Emilio (Sergi Albert), un importantissimo cliente di Francisco. In pratica, la tensione si accenderà quando la cameriera Enoa (Edith Martínez Val) inciamperà e rovescerà un vassoio di bevande in prossimità dell’uomo.

Proprio quando quest’ultimo starà per schiaffeggiare Enoa al fine di darle a suo dire il “giusto castigo”, Carmen si farà coraggio e – di fronte a tutti gli invitati – bloccherà don Emilio per un braccio e gli impedirà di portare a termine il suo proposito. Una scena imbarazzante data la mentalità del tempo, che metterà Francisco in seria difficoltà dato che il suo cliente non vorrà più saperne di fare affari con lui…

Un Altro Domani, spoiler: Carmen scopre che Francisco ha una relazione con Patricia…

Ovviamente, il giorno successivo a tale accadimento, Francisco si scontrerà a muso duro con la figlia e le farà presente che non intende parlarle finché non si scuserà con lui per l’atteggiamento avuto alla festa, dove lo ha ridicolizzato alla presenza di tutti i suoi ospiti. Qualche ora dopo, spronata da Agustina a fare la cosa giusta, Carmen andrà dunque nella fabbrica in cerca di un chiarimento con il suo papà ma, quando entrerà nel suo ufficio senza bussare, lo troverà intento a baciare Patricia, scoprendo così che i due hanno una relazione extraconiugale!

Disgustata da quanto avrà visto, Carmen comprenderà dunque perché Francisco è andato a trovare lei e i suoi fratelli sempre meno in Spagna e deciderà di tornare a casa quella sera stessa, interrompendo il suo viaggio dopo soli tre giorni. O almeno questa sarà la sua iniziale intenzione…