Trame Un altro domani: anticipazioni su INES e ANGEL

Fin dai primi episodi di Un Altro Domani, la nuova soap iberica che prenderà il via su Canale 5 lunedì 6 giugno 2022, ai telespettatori verrà presentato un amore clandestino. I protagonisti di questa storyline secondaria saranno il giovane Angel Godoy (Iván Lapadula) e la “matura” Ines Acevedo (Bárbara Oteiza).

Leggi anche: Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa: cast e trama fiction su Rai 1 stasera e domani

Un Altro Domani, news: chi sono Angel e Ines

Data la doppia ambientazione della soap, chiariamo subito che Angel e Ines vivranno in Guinea negli anni ’50, ossia nel periodo dove al centro della scena ci sarà la ribelle Carmen Villanueva (Amparo Piñero). In particolare, Ines è la proprietaria dell’unica libreria presente nella colonia spagnola ed è sposata con l’influente Ventura Vélez de Guevara (Iago Garcia), dal quale avrà avuto il figlio Victor (Jon López).

Tra i dipendenti di Ventura, in quanto contabile, ci sarà quindi il giovane Angel. Quest’ultimo tra l’altro è il figlio di Patricia Godoy (Silvia Acosta), l’amante di Francisco (Sebastián Haro), il padre di Carmen. Insomma, Ines e Angel saranno ben inseriti nel filone narrativo portante della narrazione e, già dalle prime scene, regaleranno agli spettatori diversi colpi di scena…

Un Altro Domani, spoiler: Ines e Angel sono amanti

Eh sì: da diverso tempo, Ines e Angel staranno infatti intrattenendo una relazione extraconiugale ad alto rischio. Anche se da tempo non sarà felice al fianco di Ventura, la Acevedo sarà pienamente cosciente del fatto che non potrà mai interrompere il suo matrimonio con l’uomo (che non esiterebbe ad ucciderla, insieme al suo amante, qualora dovesse venire fuori la tresca).

Questo non impedirà però ad Angel di trovare ogni scusa per stare da solo con Ines. Non a caso, i due saranno soliti riunirsi in un capanno segreto per fare l’amore, anche se sarà abbastanza chiaro che, in cuor suo, lo stesso Angel spera prima o poi di poter amare alla luce del sole la donna, che per età anagrafica potrebbe anche essere sua madre. Un rapporto decisamente controverso che, seppure per motivi diversi, genererà anche la gelosia di un ignaro Victor, il quale sottolineerà ad Ines che probabilmente era Angel il figlio che avrebbe voluto avere.

Una Vita, trame: Alicia è interessata a Angel?

Tuttavia, visto che sarà totalmente clandestina, la relazione tra Ines e Angel “beneficerà” anche di una terza incomoda: Alicia Utanares (Elena Gallardo), dipendente della signora Vélez de Guevara nella libreria, dimostrerà un interesse palese nei riguardi di Angel, tant’è che lo riempirà di complimenti e attenzioni ogni volta che si troverà ad interagire con lui.

Insomma, la situazione sarà abbastanza spinosa e delicata e non mancherà di riservare delle sorprese nel corso delle 255 puntate della soap. Anche perché è facilmente intuibile che, prima o poi, anche Ventura si renderà conto di ciò che c’è tra la moglie e il suo sottoposto…