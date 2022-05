Un altro domani anticipazioni: LAURA LEDESMA sarà Julia Maria infante, la seconda protagonista

Trame Un altro domani: anticipazioni su Julia Maria Infante

Dopo aver conosciuto Carmen Villanueva (Amparo Piñero), la prima protagonista di Un Altro Domani, è giunto il momento di presentare ai nostri lettori la giovane Julia María Infante Lou (Laura Ledesma), l’altro volto principale della nuova soap in partenza prossimamente su Canale 5. Se la prima si muoverà nella colonia spagnola della Guinea del 1950, la seconda vivrà invece a Madrid ai giorni nostri e la sua quotidianità sarà piuttosto complicata…

Un Altro Domani, trame: Julia e il matrimonio con Sergio

I telespettatori conosceranno Julia a pochi giorni dal suo matrimonio con Sergio Cuevas Guzmán (Miguel Brocca), del quale darà però l’impressione di non essere affatto innamorata. Controllata a dismisura dalla madre Diana (Cristina de Inza), che avrà preso il controllo di tutti i preparativi nuziali (compresa la scelta dell’abito da sposa che alla giovane non piacerà affatto), la Infante verrà scossa da una notizia improvvisa che ribalterà tutta la situazione: tramite una missiva, scoprirà di non essere figlia di Oscar Infante (Manuel Regueiro), l’uomo che ha sempre creduto essere suo padre, ma di Carlos Cruz, unico erede della nonna Carmen (di cui non ha mai sentito parlare).

Già sotto shock per la novità, Julia andrà quindi letteralmente in escandescenze quando, nel corso di una cena familiare, Sergio le comunicherà che, pochi giorni dopo le nozze, si trasferiranno in Canada. Dato che non sarà per niente disposta a rinunciare alla sua carriera e al suo più grande sogno, ossia quello di firmare una linea di scarpe tutta sua, la ragazza affronterà la madre – che non avrà altra scelta se non confermarle che suo padre è proprio il misterioso Carlos – e poi lascerà la città al fine di riflettere da sola per qualche giorno…

Un Altro Domani, spoiler: Julia va nel paesino del padre naturale

Ma dove andrà a stare la sempre più confusa Julia? Visto che Carlos, ormai deceduto, le avrà lasciato in eredità la casa in cui lui è cresciuto, la fanciulla deciderà di andare nel paesello del padre e farà subito la conoscenza di Elena Prieto (Aida de la Cruz), un’amica dell’uomo, che la metterà al corrente del fatto che, nonostante la lontananza, si è sempre interessato a lei informandosi su ciò che faceva giorno dopo giorno.

Agendo in tal modo, Julia avrà anche l’occasione di partecipare ad una sorta di veglia funebre organizzata per Carlos e riceverà le sue ceneri. Nel corso dell’evento, che avverrà in un’atmosfera gioiosa per volere del defunto, la Infante incontrerà anche l’aitante locandiere Tirso Noguera (Oliver Ruano), con cui instaurerà un rapporto a dir poco conflittuale (che però nasconderà un’irrimediabile attrazione fisica).

Un Altro Domani, news: Julia trova il manoscritto di Carmen…

Dopo ciò, Julia avrà modo di prendere possesso della casa ereditata dal padre e, in un modo del tutto fortuito, avrà modo di trovare il manoscritto della nonna Carmen, dove quest’ultima avrà raccontato per filo e per segno il suo soggiorno in Africa e il motivo per il quale, in piena gravidanza, aveva dovuto lasciare la colonia Guinea per mettere in salvo lei e il futuro nascituro Carlos.

In pratica, Julia inciamperà su un tappeto e romperà l’urna con le ceneri del padre. Quando tenterà di raccoglierle, si renderà conto che una parte del pavimento scricchiola più del dovuto e troverà una sorta di cassetto nascosto dove ci sarà il diario scritto da Carmen. La Infante si lascerà quindi affascinare dalle parole della nonna e vorrà andare avanti con la lettura della sua storia (che verrà mostrata ai telespettatori, dato la doppia ambientazione della soap). Qualcuno però tenterà di remare contro Julia affinché non scopra tutta la verità…