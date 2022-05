Un posto al sole anticipazioni: arriva l’attore Gianluca Pugliese (e si riparla di Tregara!)

Anticipazioni Un posto al sole: new entry e ritorni…

Il vento sta cambiando a Un posto al sole e la percezione è quella di un’estate che sarà all’insegna di trame adrenaliniche e sul filo del pericolo. Una serie di ritorni (e un nuovo ingresso di cui stiamo per parlarvi) riporta infatti la soap partenopea di Rai 3 su terreni che da qualche tempo erano entrati in “stand by”.

Il solo fatto che il magistrato Eugenio Nicotera (Paolo Romano) sia recentemente “tornato a bordo” significa che ci saranno indagini da seguire e per esperienza sappiamo benissimo che le investigazioni del marito di Viola (Ilenia Lazzarin) non si riferiscono mai a crimini comuni.

Spoiler Un posto al sole: dopo la retata, cosa succederà?

Le anticipazioni delle prossime puntate ci danno infatti riscontro in tal senso: “Gli arresti effettuati dalla polizia nell’ambito della maxi operazione anti-camorra guidata da Eugenio gettano scompiglio nel quartiere, spingendo gli affiliati superstiti del clan Argento a riorganizzarsi“.

Eh sì, ci sarà una sorta di maxi-retata e coloro che scamperanno al pericolo cominceranno a fare fronte comune per emergere e ricominciare a fare “affari”. Questo porterà anche all’ingresso di un nuovo interprete che si aggiunge al guest cast: si tratta del giovane attore (ma anche cantante) Gianluca Pugliese, che abbiamo già visto in diverse fiction tv e che – come vedete dalla foto che apre il post – qui interpreterà un personaggio alquanto losco!

C’è di più: forse avete dimenticato il boss Mariano Tregara (Lello Giulivo), che è anche il padre di Clara (Imma Pirone) e che manca da tempo da Upas. Ebbene, forse è il caso che iniziate a ricordarvelo perché a breve si riparlerà di lui. Pericoli all’orizzonte per il futuro?…